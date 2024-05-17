　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

白天當律師晚上跳鋼管　Sunny若遇黃子佼事件「要讓他進法庭公審」

記者李芸樺、實習記者王小萌／台北報導

你小時候的夢想是跟主持人呂捷一樣長大要當律師嗎？年紀輕輕的Sunny不只辦到了，她還在22歲的時候就同時考上司法官和律師，然後她為了性平，今年又申請上哈佛法律系碩士班進修。她說到不少同學朋友都是偷拍色情論壇的被害者，她籌辦私密影像受害人保護協會，就是希望主動上網搜尋被害影像，直接報警並協助下架。

▲▼ 律師Sunny和她的鋼管舞鞋。（圖／《豈有此呂》）

▲律師Sunny。（圖／《豈有此呂》）

Sunny也對黃子佼持有偷拍未成年影片獲緩起訴發表看法，如果她是處理黃子佼案的檢察官，可能有兩種做法，一是裁罰他1200萬而不僅是120萬，因為他一場商演的價碼隨便都超過120萬，一是儘管知道最後可能也不會判太重，但還是會選擇讓他進法庭接受公審，這樣可以讓大眾看到他是如何面對司法判決。

而最新消息，就在節目播出的這天，黃子佼案大逆轉，台北地檢署17日公告將全案提起公訴

▲▼ 律師Sunny和她的鋼管舞鞋。（圖／《豈有此呂》）

能進行鋼管舞表演的律師你應該很少看過吧！Sunny透露哈佛申請信第一句就自介「白天當律師晚上跳鋼管」，她曾經工作的律師事務所旁邊是鋼管教室，加上有學妹跳鋼管舞，所以她常在晚上去旁邊鋼管教室上課，練到後期便開始接表演，鋼管對她來說是運動、興趣也是表演藝術，她努力撇除台灣對鋼管舞的刻板印象。

▼ Sunny和她的鋼管舞鞋。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 律師Sunny和她的鋼管舞鞋。（圖／《豈有此呂》）

雖然Sunny在節目上一度口誤把打官司說成打律師，引人一陣發噱，但她仍勸大家不要打律師，她解釋律師這行真的很常被「蓋布袋」，更不幸的還有人被放火燒死，風險很高。而Sunny和呂捷還會產生什麼思想碰撞呢？請鎖定 5月17日下午1:10的《豈有此呂》。

▼ sunny跳鋼管舞。（圖／攝影師kayl_photography_提供）

▲▼ 律師sunny跳鋼管舞。（圖／攝影師kayl_photography_提供）

ET快訊
NONO遭起訴！　7大惡行曝光
快訊／NONO現況曝！　收入只有「慘」
大混戰！謝龍介鎖喉鍾佳濱　高喊：這裡歸我管
快訊／黃子佼爆6藝人涉毒　大小S驗尿結果出爐
葉元之胸口抓傷照曝光　怒吼：有夠扯！民進黨暴力黨
73歲上將藍委站衝突第一線　綠委嚇壞：注意安全啦！
快訊／大逆轉！　黃子佼遭起訴
快訊／綠委女戰神暴襲駐衛警　扯警察小帽連環K

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

竹北臨停車「突開車門」擊落騎士頭撞地　送醫昏迷搶救中

白天當律師晚上跳鋼管　若遇黃子佼事件「要讓他進法庭公審」

NONO起訴了！3罪7大惡行曝光　檢轟「品行惡劣」求法院：從重判刑

黃子佼爆6藝人涉毒　大小S尿液驗出鎮定劑...處方藥害的！

快訊／瑞芳民宅2F火警！獨居翁倒臥屋內　無心跳送醫不治

機長夫偷吃空姐小三！妻扮狗仔跟監200多公里　桃園追到高雄抓包

快訊／大逆轉！緩起訴沒了　黃子佼私藏7部未成年性影像遭起訴

公道伯累了！「3469」Toyz入獄首夜睡整晚　第1餐狠嗑1碗半白飯

快訊／藝人NONO遭爆「像馬一樣」無套硬上　士檢偵結7罪起訴

員工不爽老闆　店前點打火機「燒到隔壁」！判關1年2個月

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

日男變身「阿拉斯加犬」　搖尾巴＋嘴開合超逼真

Toyz自爆與篠崎泫戀情　希望大家理解:她很辛苦

日本男孩獨特擲球方式　網友驚呼：是螺旋丸！

Toyz入獄前認愛篠崎泫「很完美」　她被狠酸「可以兵變」火大反擊

鶴The Crane不小心撕破金曲入圍獎單　緊張搶救：拼回來了XD

竹北臨停車「突開車門」擊落騎士頭撞地　送醫昏迷搶救中

白天當律師晚上跳鋼管　若遇黃子佼事件「要讓他進法庭公審」

NONO起訴了！3罪7大惡行曝光　檢轟「品行惡劣」求法院：從重判刑

黃子佼爆6藝人涉毒　大小S尿液驗出鎮定劑...處方藥害的！

快訊／瑞芳民宅2F火警！獨居翁倒臥屋內　無心跳送醫不治

機長夫偷吃空姐小三！妻扮狗仔跟監200多公里　桃園追到高雄抓包

快訊／大逆轉！緩起訴沒了　黃子佼私藏7部未成年性影像遭起訴

公道伯累了！「3469」Toyz入獄首夜睡整晚　第1餐狠嗑1碗半白飯

快訊／藝人NONO遭爆「像馬一樣」無套硬上　士檢偵結7罪起訴

員工不爽老闆　店前點打火機「燒到隔壁」！判關1年2個月

美再鍘ＣPU供華為　誰受益

羅浮溫泉也能泡冷泉！每周五「穿比基尼」免費入場　4大優惠曝

竹北臨停車「突開車門」擊落騎士頭撞地　送醫昏迷搶救中

特赦無望！陳致中現身曝陳水扁心情　承諾海外1千萬美金全作公益

00878除息首日一度陷貼息「百萬股民揪心」　理財專家2招拆解

可以當正餐吃的冰店！號稱苗栗最強　碗公裝古早味份量太超值

阿扁特赦無望　柯文哲：整個事件變成是耍人家

搶大谷翔平公仔！球迷大排長龍美媒：這太瘋狂了　有人上網拍賣

中俄聯合聲明　俄承認台灣是中華人民共和國不可分割一部分

王美惠連環K警稱「警察助國民黨」　駐警隊長無奈：正常範圍部署

不敢下樓狂推好友「你先啦」 金幼幼友情秒破裂：推屁喔！

社會熱門新聞

法官辦公室幫詐團藏300萬　照片超諷刺

男子與繼姪女發生20次性行為　地院判決出爐

黃子佼慘了　私藏未成年性影像遭起訴

小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　殯葬業者喊全免

即／藝人NONO遭多女控性侵　7罪起訴

白衣女暗夜低頭站路口　IG影片引熱議

高雄恐怖護理之家「男子被活活噎死」

黃子佼爆6藝人涉毒　偵查結果出爐

即／新北1車撞騎士逃攔查　警開至少3槍圍捕中

陸軍上尉搭機飛澎湖　行李竟搜出「機槍子彈」

二寶爸鬥牛遭蓋火鍋　竟惱羞拿球砸傷高中生

婦過馬路遭輾受困！護理師趴車底打點滴搶命

前和美鎮長阮厚爵涉貪　今晚羈押禁見

外送發霉整盒蓋白絲噁翻！新北衛生局開查

更多熱門

相關新聞

黃子佼慘了　私藏未成年性影像遭起訴

黃子佼慘了　私藏未成年性影像遭起訴

藝人黃子佼去年因涉嫌性侵案遭偵辦時，被檢警到家中到4TB的個人硬碟，裡面裝了上百片的女子裸露、性交影像，黃子佼坦承是從偷拍論壇「創意私房」購得，因其中有7片女主角明顯未成年，台北地檢署4月間依無正當理由持有少年性影像罪，給予緩起訴處分，需繳庫120萬元並寫悔過書，事件爆發後引發譁然，經高檢署再議發回，台北地檢署17日公告將全案提起公訴。

立委吳宗憲譙完同僚戰廢死談特赦

立委吳宗憲譙完同僚戰廢死談特赦

黃子佼鄰居賣中山區豪宅　長抱12年「大賺1821萬」

黃子佼鄰居賣中山區豪宅　長抱12年「大賺1821萬」

黃蛹籌大學材料費下海慘中兄弟招

黃蛹籌大學材料費下海慘中兄弟招

蟑螂老師蔡任圃殺蟑利招竟是點穴

蟑螂老師蔡任圃殺蟑利招竟是點穴

關鍵字：

呂捷豈有此呂Sunny黃子佼鋼管舞

讀者迴響

熱門新聞

法官辦公室幫詐團藏300萬　照片超諷刺

星二代下海拍AV「錢包只剩423元」：能不能給我錢

爆乳CEO疑遭換臉外流片　她蒐證喊告

男子與繼姪女發生20次性行為　地院判決出爐

女業務直播賣車內褲被看光！車行挨轟喊冤

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

今年首颱生成率高！專家曝艾維尼1走向破壞梅雨

黃子佼慘了　私藏未成年性影像遭起訴

篠崎泫認愛Toyz遭酸「被金錢蒙蔽」！

夫赴中出差陌生女接電話　公婆無良回

最正酸菜魚闆娘！貼身旗袍秀刀工被讚爆

小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　殯葬業者喊全免

快訊／國會戰神黃國昌被打臉！　全程影片曝光

最正「酸菜魚闆娘」被諷：乾爹金援　限動霸氣回應了

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

更多

最夯影音

更多

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面