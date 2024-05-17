白天當律師晚上跳鋼管　若遇黃子佼事件「要讓他進法庭公審」

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記者李芸樺、實習記者王小萌／台北報導

你小時候的夢想是跟主持人呂捷一樣長大要當律師嗎？年紀輕輕的Sunny不只辦到了，她還在22歲的時候就同時考上司法官和律師，然後她為了性平，今年又申請上哈佛法律系碩士班進修。她說到不少同學朋友都是偷拍色情論壇的被害者，她籌辦私密影像受害人保護協會，就是希望主動上網搜尋被害影像，直接報警並協助下架。

▲律師Sunny。（圖／《豈有此呂》）

Sunny也對黃子佼持有偷拍未成年影片獲緩起訴發表看法，如果她是處理黃子佼案的檢察官，可能有兩種做法，一是裁罰他1200萬而不僅是120萬，因為他一場商演的價碼隨便都超過120萬，一是儘管知道最後可能也不會判太重，但還是會選擇讓他進法庭接受公審，這樣可以讓大眾看到他是如何面對司法判決。

而最新消息，就在節目播出的這天，黃子佼案大逆轉，台北地檢署17日公告將全案提起公訴。

能進行鋼管舞表演的律師你應該很少看過吧！Sunny透露哈佛申請信第一句就自介「白天當律師晚上跳鋼管」，她曾經工作的律師事務所旁邊是鋼管教室，加上有學妹跳鋼管舞，所以她常在晚上去旁邊鋼管教室上課，練到後期便開始接表演，鋼管對她來說是運動、興趣也是表演藝術，她努力撇除台灣對鋼管舞的刻板印象。

▼ Sunny和她的鋼管舞鞋。（圖／《豈有此呂》）

雖然Sunny在節目上一度口誤把打官司說成打律師，引人一陣發噱，但她仍勸大家不要打律師，她解釋律師這行真的很常被「蓋布袋」，更不幸的還有人被放火燒死，風險很高。而Sunny和呂捷還會產生什麼思想碰撞呢？請鎖定 5月17日下午1:10的《豈有此呂》。

▼ sunny跳鋼管舞。（圖／攝影師kayl_photography_提供）