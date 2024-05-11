收到喜帖傻眼！新人狂列「15條婚禮規定」　賓客氣炸PO網

▲外國一對新人對賓客提出15條婚禮規定。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

外國一對新人在大喜之日制定「15條婚禮規定」，霸道態度與刁鑽要求，讓賓客相當不滿，氣得把喜帖內容PO上網，被分享至網路論壇Reddit後，引發正反方熱議。

根據婚禮規定，新人開門見山表示，「這是新郎跟新娘的大日子，不是你們的」，要求賓客不要搶了2人的風采。另外，「如果你沒有為婚禮花上任何一毛錢，就別把『本來應該做的』、『本來可以做的』、『本來想要做的』說出來。你的意見無關緊要。」

除此之外，新人還要求賓客不要擋住婚攝的路、注意掌握喝酒的節奏、如果受不了音樂就回家、不要整晚坐著、不要亂換座位等，並且規定必須身穿黑色與金色系服裝，上傳照片時要使用特定標籤（hashtag）。

大部分網友都覺得這份婚禮規定不妥，紛紛留言，「他們聽起來還沒成熟到足以結婚」、「如果接待桌有一張婚禮規定的大型海報，我也不會感覺訝異。」

不過，也有網友認為，這些規定其實並非特別嚴苛或刁鑽，但新人的表達方式確實令人不舒服，「這些規定和期待並非特別不合理，只是措辭非常激進。」另一些人則指出，新人才是最了解賓客性格的人，「他們很可能就是需要把規則講得這麼明顯和清楚的一群人。」