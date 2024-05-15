人工生殖法草案納代理孕母　婦團批「強推」：公聽會流於形式

▲婦團聲明提到代理孕母制度應更周延討論，跟《人工生殖法》要脫鉤處理，如今強推等於不顧人權。（示意圖／CFP）



記者林育綾／台北報導

衛福部公告《人工生殖法草案》納入代理孕母制度，婦女新知基金會今（15）日發出聲明怒嗆，「罔顧人權及民意！」在推行多年代理孕母制度的國家，都難以避免親權歸屬爭議、孕產身故等難以賠償的損害，應跟生殖法其他面向「脫鉤處理」。婦團認為，現任政府任期僅剩不滿一周，此行徑等於「強推」，「未來責任歸屬於何人？衛福部聲稱的公聽會已流於形式，建議都當耳邊風。」

婦女新知基金會表示，衛福部昨日公告《人工生殖法草案》開放單身女性、女同志配偶、同居異性戀配偶適用人工生殖，卻也在草案中納入「代理孕母」，完全不顧許多團體、諸多專家多次呼籲「脫鉤處理」，形同罔顧人權及民意。

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婦團聲明文中提到，即便是推行代孕制度多年的國家，都難以避免兒童親權歸屬爭議、代理孕母因孕產身故，甚至導致自身子女頓失照顧、難以賠償損害的發生。政府雖一再強調，此制度經多年討論，卻遲遲未能做出明確承諾，避免上述憾事發生，也未說明是否匯集相關部會意見，提出相應配套。

今年初27個團體發表「脫鉤聲明」，婦女新知表示參與公聽會時，民間團體、諸多法律學者都一再強調，代理孕母制度涉及諸多人權面向、親權制度規劃，「並非單純醫療技術的問題」，同時懇切呼籲政府，應周延討論，並思考現行人工生殖法立法結構的侷限，另以「專法」脫鉤處理。

▲婦女新知聲明：政府強推代孕制度，罔顧人權及民意。（圖／婦女新知基金會）

婦女新知怒批，「現在衛福部的聲明與草案，顯然把這些建議都當耳邊風，罔顧27個民間團體的共同呼籲，也證明衛福部所聲稱的公聽會已流於形式！」尤其現任政府任期僅剩不滿一周，現在強行推出草案，「試問責任歸屬於何人？當不幸發生，而究責者都已經卸任，這難道是我們能期待的責任政治嗎？」

婦團強烈譴責，草率推出代孕草案的衛福部不負責任、罔顧人權及民意，並要求衞福部草案應刪除代孕相關條文。如果衛福部仍不顧民間團體對代孕條文的強烈質疑，堅持將代孕法案送到行政院，「我們呼籲520上任之後的行政院官員，應退回或修改草案內容，刪除代孕條文，與本次人工生殖修法脫鉤處理。」

婦女新知再度呼籲，未來代孕制度的相關研擬，應廣邀各界團體參加討論，且須提出孕母及子女權利受到完整保障的配套，並在取得社會共識的前提下，才可進行代孕專法的討論。