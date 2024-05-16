腸病毒疫情拉警報！全台破250班停課　兒科醫警告：快打疫苗

▲腸病毒疫情拉警報，兒科醫師勝桓提醒家長，快帶6歲以下孩子打疫苗。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

全台腸病毒疫情拉警報，創下10年同期新高，全台破250班停課；其中光是台中就佔1/3，共有86班停課，被列入腸病毒高風險區域。高端疫苗宣布捐贈腸病毒71型疫苗給台中十方啟能中心，今（16）日與小兒科醫師施勝桓免費為中心6歲以下弱勢兒童打疫苗。施勝桓說，近期腸病毒就診兒童人數大增，像育幼院、托兒所、幼兒園等人多的地方，腸病毒的預防就更加重要。

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▲高端疫苗免費捐贈疫苗給十方啟能中心。（圖／記者游瓊華攝）



十方啟能中心成立於民國77年，服務身心障礙的大小孩子，進行復健療育、啟能訓練等，其中對1.5至6歲發展遲緩或身心障礙兒童，提供周間日托課程、社區學習安排等服務，幫助兒童全面性成長。

十方啟能中心主任游月菊說，最近幼兒園和托兒所受疫情威脅，頻傳停課，基金會的幼童家長也非常擔心，感謝高端疫苗公司捐贈腸病毒疫苗、以及醫師施勝桓熱心協助施打，讓孩子們免於腸病毒重症的威脅。

▲兒科醫師施勝桓協助幫忙打疫苗，得知十方啟能中心善款減少，當場再捐10萬元給十方。（圖／記者游瓊華攝）



兒科醫師施勝桓今天不僅到場協助施打，得知景氣不佳，社會善款減少，還當場捐贈10萬元幫助十方。施勝桓也提醒家長，腸病毒型別非常多種，且不同型別無法交叉保護，因此建議六歲以下重症高危險的兒童，無論過去是否得過腸病毒，都可以施打腸病毒71型疫苗。

高端疫苗執行副總李思賢也表示，雖然近期因腸病毒進入流行期，全台醫院診所對腸病毒疫苗訂購踴躍，使疫苗供貨較為吃緊，但高端疫苗為善不落人後，仍保留部份疫苗捐贈給基金會，以實際行動照顧社會弱勢族群。