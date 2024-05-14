北市腸病毒進入流行期！上周117班停課　「1類人」是重症高危險群

▲北市進入腸病毒流行期，上周有117班停課。（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

腸病毒來勢洶洶！台北市衛生局指出，近一周（5日至11日）腸病毒門急診就診達1,214人次，較前一周（4月28日至5月4日）增加13.4%，共有117班停課，較前一周之103班上升13.6%。衛生局提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，一旦出現「8大重症前兆」，請盡速送醫。

根據疾管署監測資料，國內於4月中下旬即進入腸病毒流行期，全國第19周（5日至11日）腸病毒門急診就診計1萬7,657人次，且較前一周增6.7%。實驗室監測顯示113年腸病毒流行病毒以克沙奇A型為主，另有零星檢出A71型及D68型病毒，感染者均為輕症。今年截至5月7日，全國累積1例併發重症病例，為感染克沙奇A10型。

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腸病毒以不同症狀表現，常見為喉嚨痛、口腔黏膜、四肢出現紅疹（水泡）及發燒等典型腸病毒症狀；疱疹性咽峽炎的病徵為咽峽部出現小水泡或潰瘍等；手足口症則於舌頭、牙齦、手掌、腳掌出現小水泡。

如幼童診斷腸病毒，家長可多給予病童水分或果汁、湯汁等補充液，並建議降低食物溫度，亦可給予較冰涼的食物（如布丁），減少口腔潰瘍的疼痛感。

▲勤洗手是隔絕腸病毒最有效方法。（圖／台北市教育局提供）

無論成人、幼兒都有可能感染腸病毒，且腸病毒型別多元，衛生局呼籲民眾做好手部衛生，並注意環境清潔與消毒。酒精則不具腸病毒消毒效果，環境清消請使用含氯漂白水消毒，一般環境及常用物品，使用500ppm濃度漂白水（漂白水：水＝1：100）擦拭，嘔吐及排泄物則使用1,000ppm濃度漂白水（漂白水：水＝1：50）消毒。

衛生局提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，一旦發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請盡速送醫。