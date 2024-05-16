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廠商無工業區用地可蓋　李文俊爭取工乙8工業區開發

▲台南市議員李文俊對南科產值一再創新高，但當地下游供應產業鏈的一百多家廠商，因無工業區用地可蓋廠房，要求市府能加速善化區的工乙8工業區的開發，解廠商燃眉之急。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市議員李文俊對南科產值一再創新高，但當地下游供應產業鏈的一百多家廠商，因無工業區用地可蓋廠房，要求市府能加速善化區的工乙8工業區的開發，解廠商燃眉之急。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議員李文俊對南科產值一再創新高，但當地下游供應產業鏈的一百多家廠商，因無工業區用地可蓋廠房，只得以打游擊方式違規在農地興建廠房，卻得面臨高額罰金，16日特要求市府能加速善化區的工乙8工業區的開發，並納入鄰旁60幾公頃的閒置土地一併開闢，解廠商燃眉之急。

李文俊議員表示，政府一直鼓勵廠商回流，但善化區的工乙8工業區在1982年時曾規劃20幾公頃的工業區用地卻未著手開發，當前該區域工業用地需求殷切，他希望市府能開發該工業區，並納入緊鄰閒置的60幾公頃用地補做環評後一併開發。

李文俊指出，近年來南科產值激增，原物料需求倍增，當地100多家下游供應商在無工業用地可興建廠房，只得冒險在農地興建廠房提供原物料貨源，卻得面對後續的土地分區使用罰單，請市府能重視，否則政府要廠商回鄉投資，也須先築巢才能引鳳。

李文俊議員指出，工乙8工業區的聯外道路已開發完善，有178線、國道三、西拉雅大道及目迦溜灣，水電供應無虞，產業發展潛力無窮。市府經發局長林榮川說，善化區已有釋出400多公頃的產銷園區，但此語遭李文俊議員打臉，李文俊議員強調，南科用地的進駐有一定的規模，多數下游廠商被限制住，且大廠用地需求常以數以百計，根本不敷使用。

李文俊議員還關切森霸電廠一期工程回饋金的追討，他問經發局長林榮川是否有困難？林榮川說此案還在協商中。李文俊議員強調，之前市長有承諾要追回，現在失信於民，縱放廠商剝奪居民權益，與詐騙集團何異呢？該案一直有股力量在阻礙公權力執行，證實有『門神』存在的說法，到底誰在撐腰？他還指森霸電廠一、二期新舊管線時隔20年卻共用，安全性堪憂。林榮川說，中油曾在去年進行檢測沒問題，廠商也有請專家檢查無虞。但李文俊議員說數據可造假，為了永續安全，他建議新舊管線不能共用。市長黃偉哲表示會要求廠商配合。

由於南科用地徵收目前正進行查估作業，有不少農民陳情市府委外的查估公司指摘農民搶種引發民怨，李文俊議員強調查估公司人員態度不佳且預設立場，他要求市府地政局處理這些糾紛。局長陳淑美說，會要求查估公司重視溝通技巧。

李文俊議員對目前正值在推動國土計畫法，也指出已衍生亂象，包括配套政策不明，中央地方事權不明，讓不肖人士從中獲利，且編定適當使用土地引發糾紛，導致民怨沸騰，失卻國土計畫的初衷。他舉例當初的烏腳村因地下水含砷整村遷村後，國土規劃卻將該土地劃為甲等農業區，鄰近優質土地的數十公頃台糖土地卻劃為城鄉風貌區，讓人質疑是圖利財團。

李文俊議員針對占地約30多公頃的乙8工業區，周邊未開發腹地尚有60公頃，產業發展潛力高，建議市府加速開發。黃偉哲回應表示，將會通盤檢討善化區工業用地是否足夠，尚未開發之腹地，也會請經發局及都發局一併評估。

經發局說明，工乙8工業區計畫道路已由工務局完成開闢，然周邊不少土地多屬私有，須依所有權人需求進行開發。至於未開發之腹地，因涉及都市計畫工業區擴大變更，尚須依據「都市計畫農業區變更使用審議規範」及「都市計畫工業區毗鄰土地變更處理原則」等規定辦理，後續將請都發局納入評估。

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