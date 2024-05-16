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同事染愛滋還有「1壞習慣」！全公司心驚驚　網釋疑：不需庸人自擾

（示意圖／翻攝自pixabay）

▲原PO同事突然坦承自己罹患愛滋病。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

若親友染上愛滋病，有哪些地方需要特別注意呢？一名上班族表示，有平常很愛約炮的同事突然對大家坦白，自己罹患愛滋病，雖然原PO沒有想排擠他，但該名同事常常隨地吐痰，生活習慣確實很不好，再加上公司洗手間又是共用的，因此不僅是他，全公司都很害怕，直問「能有什麼方式自我保護呢？」貼文曝光也引發網友熱議。

一名上班族在Dcard以「同事得病了」為題發文，詢問大家如果周遭的同事，突然坦承自己得了愛滋，「你們還能平常心跟他一起上班嗎？」原Po感嘆，同事是出去亂玩得病的，平常總是很自以為是，還愛跟大家炫耀一晚花多少錢在喝酒，還有多少砲友之類的。

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原PO也澄清，自己沒有想要排擠他的意思，也知道愛滋病友還是享有正常生活以及工作的權利，「但⋯我那個同事生活習慣也確實很不好，例如很愛隨地亂吐痰」，再加上公司洗手間又是共用的，公司的同事知道他的狀況後，其實大家也都很怕，「還能有什麼方式，可以自我保護呢？」

貼文曝光後也引發網友熱議，「你有跟他進行無套性行為嗎？有的話趕快去篩檢，沒有的話你想要保護什麼。隨地吐痰倒是實質上需緊急解決的衛生問題，請主管處理一下吧」、「他若不小心被某個東西割傷，然後你又不小心被同樣的東西割傷⋯」「隨地吐痰這個行為，不管有沒有愛滋都該被糾正吧！愛滋病毒在空氣中很難生存，很少有病毒存活超過一個小時，所以不需要庸人自擾。」

也有網友引用三軍總醫院感染科主任葉國明的說法指出，「愛滋病毒相當脆弱，離開人體後便逐漸失去傳染活性，因此無法透過間接接觸馬桶座構成傳染。由細菌所引起的淋病、梅毒等，離開宿主也容易死掉，甚至想在實驗室培養都相當困難，其傳染途徑是性行為及皮膚直接接觸，坐馬桶座無直接接觸他人皮膚，目前幾乎沒有相關案例發生，不需要太過擔心。」

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