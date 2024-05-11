不讓民眾追著垃圾車跑！環境部再補助11縣市試辦「定時定點收運」

▲環境部再補助11縣市試辦定時定點收運，讓民眾不用追著垃圾車跑。（圖／環境部提供）

記者許敏溶／台北報導

為提升垃圾收運時清潔隊員和民眾安全，讓民眾不用再追著垃圾車跑，環境部從110年持續推動垃圾定時定點試辦收運，補助20個縣市辦理97條路線，試辦以定時定點方式收運垃圾。環境部指出，全國共3876條垃圾收運線，目前定時定點收運線已達579條，今年度將再支應近600萬，補助11個縣市辦理48條試辦路線。

環境部環管署指出，目前大多數地方環保機關，大多採用沿街收運垃圾為主。全國有3876條垃圾收運線，民眾需配合垃圾車時間倒垃圾，若遇天氣不佳、交通壅塞或是連假後垃圾爆量等情形將影響垃圾車抵達時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，環管署表示，沿街收運因清運點數量多且間距短，大多數收運車輛隨車隊員為避免頻繁上下駕駛艙而影響清運效率，多以站立在車後踏板或後車廂內進行作業，增加發生墜（滾）落事件風險。而定時定點垃圾收運方式，可減少清潔隊員站立車尾及頻繁上下車的情形，目前全國定時定點收運線已達579條。

為增進各地方環保機關垃圾收運實務運作經驗之交流，鼓勵地方政府在既有收運垃圾線路下，逐步推廣調整垃圾定時定點收運。環管署昨（10日）辦理垃圾定時定點與專區收運試辦觀摩會，邀請各地方政府環保機關清潔隊及全國環保公務機關總工會參與，並請台北市環保局及宜蘭縣羅東鎮清潔隊分享定時定點收運經驗。

環管署表示，定時定點垃圾收運模式早已是台北市民眾日常生活的一部分，每點收運短則5至10分鐘，長則30分鐘以上，讓清潔隊員垃圾收運有充分時間，民眾丟垃圾不追趕；宜蘭縣羅東鎮定時定點收運垃圾同時，結合資源回收教育宣導，110個定點減少清潔隊員車斗站立時間每條約50至81分鐘。

▲定時定點垃圾收運，讓民眾不用追著垃圾車跑。圖為北市環保局分享垃圾定時定點收運。（圖／環境部提供）

環管署強調，推動垃圾定時定點收運，除了可提供民眾有別於傳統倒垃圾方式，讓民眾不必再追垃圾車跑，同時兼顧民眾及清潔隊員安全，共創雙贏。環管署也呼籲民眾，確實配合垃圾分類回收規定，例如鋰電池、行動電源及高壓氣瓶（如卡式爐瓦斯罐）等物品，如投入垃圾車易造成起火、爆炸，請民眾切勿混入垃圾中，應將高壓氣瓶內可燃性氣體或液體排空，再妥善交付給資源回收車，讓清潔隊員都能工作平安，能在工作崗位上持續為大家服務，維護清潔家園。