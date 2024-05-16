陸官媒：菲律賓漁船黃岩島「作秀」　下網捕魚作業、展示旗幟

▲菲律賓漁船前往黃岩島附近海域捕魚，展示旗幟。（圖／翻攝CGTN）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《央視》旗下的CGTN報導，菲律賓多艘漁船16日來到黃岩島鄰近海域，透過下網捕魚、展示旗幟等行為「作秀」，菲律賓的公務船隻還在一旁「充當保鏢」。

報導提到，「菲律賓多艘船隻在黃岩島鄰近海域非法聚集，開展與正常漁業生產作業無關的活動，中國海警加強現場監視取證。」

報導中指出，菲律賓民間組織多艘船隻在我黃岩島以東海域60海裡左右處非法聚集，進行拍照攝像，菲公務船為其伴航並充當「保鏢」。

報導還強調，「菲方在現場通過下網捕魚作業、展示旗幟等方式作秀，中國海警依法對菲方非法聚集船隻進行現場管制。」

菲律賓漁船近日多次接近黃岩島周圍海域，與陸方海警船發生衝突，大陸外交部發言人汪文斌15日在例行記者會上表示，黃岩島是中國固有領土，中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，「中方2016年就菲律賓少量小型漁船在黃岩島附近海域正常捕魚活動做出善意的安排，同時依法對菲漁民相關活動進行管理和監督。」

汪文斌強調，「如果菲方濫用中方的善意，侵犯中國領土主權和管轄權，中方將依法維權反制，相關責任和後果完全由菲方承擔。」