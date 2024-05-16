藍白合提國會改革法案　傅崐萁：晚上8點公佈全部草案條文

▲傅崐萁慰勞守議場大門國民黨立委。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨團力拚明（17日）在院會三讀國會改革法案，國民黨立委昨早開始輪值守夜，準備17日優先排案權。國民黨團總召傅崐萁今天受訪時表示，國民黨跟民眾黨有溝通，兩黨預計今晚8點將公布草案條文，明天共同提案，讓相關法案都能夠順利通過。

傅崐萁今上午到議場前關心排班藍委，送上炸雞及飲料後，傅崐萁即召開記者會說明國民黨提出的國會改革法案。他表示，民國93年12月大法官585號解釋令正式說明以後，對於單一國會必須要有調查權已經說明得非常清楚，並沒有表達不可以有刑事的職權，國民黨所提的調查權、不得藐視國會等，只要是民間到國會來作證，都完全沒有刑責的問題，而政府官員如果在這裡做不實陳述或者偽證，觸及原本的刑法，不在這一次立法院職權行使法的修法內，而是由國家的刑法直接來處理，不是由國會來進行審判，所以完全符合大法官585號解釋令。

傅崐萁也說，國民黨已與民眾黨有溝通，雙方預計在今天晚上8時公布所有條文，明天由國民黨、民眾黨來共同提案，讓國會改革法案能夠全部順利的通過，完全符合大法官585號解釋令，絕對沒有民進黨所稱毀憲亂政、牴觸憲法法庭的事情。

傅崐萁強調，明天是一個關鍵時刻，尤其在準總統賴清德520就職之前，立法院是否朝野同心，把民進黨過去一貫主張的國會改革落實，全國國人引頸期盼，更希望大家遵守立法院議事規則，讓嶄新的國會能夠呈現在國人眼前。