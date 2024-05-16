蘋果預告四大新功能　「動眼」就能操縱iPad、iPhone

▲蘋果預告全新輔助功能。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果今日宣佈將於今年稍晚推出全新輔助使用功能，包括「眼動追蹤」身體障礙使用者只用眼睛即可控制 iPad 和 iPhone 的方式。此外，也推出「音樂觸覺」、「聲音捷徑」、「車輛移動提示」等新功能。而VisionOS 也將推出更多輔助使用功能，這些功能結合 Apple 硬體和軟體的力量，運用蘋果晶片、人工智慧 (AI) 和裝置端機器學習。

在 AI 的驅動下，「眼動追蹤」為使用者提供一個僅用眼睛即可導覽 iPad 和 iPhone 的內建選項。「眼動追蹤」專為有身體障礙的使用者而設計，使用前置鏡頭在幾秒鐘內即可完成設定和校正，而且透過裝置端的機器學習技術，用於設定和控制此功能的所有資料都安全地保存在裝置端，不會分享給蘋果。

「眼動追蹤」的運作橫跨 iPadOS 和 iOS app，不需要額外的硬體或配件。透過「眼動追蹤」，使用者可以導覽 app 的元素，並運用 Dwell Control 來啟動各個元素，只用眼睛即可使用實體按鈕、滑動和其他手勢等更多功能。

「音樂觸覺」是聾人或聽力障礙使用者在 iPhone 上體驗音樂的新方式。啟用此輔助使用功能後，iPhone 的觸感引擎會根據音樂音訊提供輕點、觸感、精巧的振動等觸覺效果。「音樂觸覺」適用於 Apple Music 目錄中的數百萬首歌曲，並將以 API 形式供開發者使用，以便在他們的 app 中讓使用者更容易體驗音樂。

▲音樂觸覺功能。（圖／蘋果）

透過「語音捷徑」，iPhone 和 iPad 使用者可以指定 Siri 能理解的自訂話語，用以啟動捷徑並完成繁複的任務。另一項新功能「聆聽非典型語音」為使用者提供一個選項，能加強更多種語音的辨識功能。「聆聽非典型語音」使用裝置端機器學習技術來辨識使用者的語音模式。這些功能專為影響言語的後天或漸進式病症 (例如腦性麻痺、肌萎縮性側索硬化症 (ALS) 或中風) 患者而設計，奠基於 iOS 17 為不說話或有失語風險的使用者所推出的功能，提供新境界的自訂功能和控制選項。

「車輛移動提示」是 iPhone 和 iPad 的全新體驗，有助於減少行駛車輛中乘客的暈車症狀。研究顯示，動暈症常常是因為人們視覺與感覺的感官衝突所引起，這可能會造成一些使用者在搭乘車輛行駛中時難以舒適地使用 iPhone 或 iPad。透過「車輛移動提示」功能，螢幕邊緣的動態小點代表車輛移動的變化，有助於減少感官衝突，而不干擾主要內容。「車輛移動提示」使用 iPhone 和 iPad 內建的感測器來辨識使用者處於移動的車輛中，並因應這樣的狀況。此功能可設定在 iPhone 上自動顯示，也可以在「控制中心」開啟和關閉。

CarPlay 將推出的輔助使用功能包括「語音控制」、「顏色濾鏡」和「聲音辨識」。透過「語音控制」，使用者只需用語音即可操作 CarPlay 和控制 app。透過「聲音辨識」，聾人或聽力障礙的駕駛或乘客可以啟用提示，以收到汽車喇叭和警報器的通知。對於色盲使用者，「顏色濾鏡」使 CarPlay 介面在視覺上更容易使用，並提供更多視覺輔助使用功能，包括粗體文字和放大文字。

visionOS 將推出的輔助使用功能將包括全系統的「即時字幕」，幫助包括聾人和聽力障礙使用者在內的每個人，可以在即時溝通和 app 的音訊中跟上口頭對話。透過 VisionOS 中的 FaceTime「即時字幕」功能，更多使用者可以輕鬆享受使用自己 Persona 進行交流和合作的獨特體驗。Apple Vision Pro 將新增在 Apple Immersive Video 期間使用視窗欄移動字幕的功能，以及支援其他 Made for iPhone 聽力裝置和人工耳蝸聽力處理器。視覺輔助使用功能的更新當中，將為視力不佳的使用者或想避免強光和頻繁閃爍光的使用者新增「降低透明度」、「智慧反轉」和「調暗閃爍燈光」。