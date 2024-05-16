記者葉國吏／綜合報導

台北市議會副議長葉林傳服務處前主任張翰明、現任主任林晴紀，涉嫌為情色場所業者、股東同時行賄轄區警察，台北地檢署15日將張翰明、林晴紀在內的業者與涉案巡官等36人帶回偵訊。

▲劉姓巡官女兒夜赴北檢複訊。（圖／記者劉昌松攝）

警局督察室接獲檢舉案件，松山警分局58歲劉姓巡官涉嫌從2009年至今包庇中山區7家賭博電玩、酒店業者非法營業並收取賄賂，其中兩間店的業者是北市議會副議長葉林傳的張姓、林姓(江野)2名服務處主任。沒想到，被包庇的一間色情護膚店，其中一名員工竟是劉姓巡官的女兒。

▲北市議會副議長葉林傳的前服務處主任張翰明。（圖／記者劉昌松攝）

檢調調查發現，劉姓巡官原在中山分局中山二派出所擔任巡佐，因此認識轄區內的電子遊藝場、按摩店、養生館、酒店等特種行業業者。業者和張姓、林姓2名葉林傳的服務處主任，為了避免賭博、性交易犯行被查獲，從2009年開始行賄劉員。初步了解，涉案7家業者分別按月行賄的金額，從數萬元到數十萬元不等。

▲北市議會副議長葉林傳服務處主任林晴紀（江野晴紀）。（圖／記者劉昌松攝）

由於服務處主任是葉林傳的心腹，葉林傳對前、後任主任的作為是否知情？有無可能傳喚葉林傳？檢調15日透露目前未將葉列為調查對象。