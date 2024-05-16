醫師月薪破百萬？　公會揭真實薪資：私企主管薪水可能更高

記者黃翊婷／綜合報導

有媒體日前刊載投書，內容主張大多數醫院的醫師每個月收入達到100、200萬元是常見的。對此，中華民國醫師公會全國聯合會15日發出聲明表示，投書內容與醫療實務有差距，依據勞動部調查資料顯示，醫師月薪大約為15萬6178元，年薪大約為230.2萬元，私人企業主管薪水可能都比醫師高。

▲醫師普遍被認為是高薪收入職業。（示意圖／VCG）

中華民國醫師公會全國聯合會在聲明中指出，媒體刊載的投書主張，醫師總量管制與高薪收入應與健保費調漲一併檢討，並且用部分資訊推估醫師收入，大多數醫院的醫師每個月收入達到100、200萬元是常見的，主治醫師平均收入可能在每年800萬元以上，但這些言論其實與醫療實務有差距。

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中華民國醫師公會全國聯合會強調，依據勞動部民國111年執行職類別薪資調查資料統計，醫師之7月經常性薪資（7月全月31天工作報酬）為15萬6178元，年薪（110年8月至111年7月）總薪資為230.2萬元。

中華民國醫師公會全國聯合會表示，日前已經針對健保申報點數不等於醫師個人所得一事召開記者會澄清，現實狀況是，私人企業主管薪水可能都比醫師高，更別說醫師還得面對長時間的工作環境以及潛在的醫療糾紛、醫療暴力風險等不利的工作條件，因此希望有心人士不要以極端數字擅加指控醫療實務現況，這對健保制度、醫療品質以及醫療發展都是傷害。