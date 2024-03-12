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男友嘴巴長菜花！硬扯「吃到不乾淨便當」　一票看傻：鮑魚口味？

口臭。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

「菜花」是台灣常見的性病之一，屬於接觸性傳染病，其中多達90%以上為性接觸感染。不過一名女網友透露，男友前陣子發現舌頭長菜花，想不到是從哪裡感染的，就扯說「應該是吃到不乾淨的便當」，讓她聽了很傻眼，直言「怎麼想都覺得很牽強」。文章曝光掀起熱議。

原PO在Dcard發文表示，男友前陣子覺得舌頭有異物感，且持續擴散，就跑去看耳鼻喉科，檢查出來發現是得到菜花。這讓他們覺得很奇怪，想不通是在哪裡被傳染的，看到網路上有人說泡澡可能會傳染，「可是男友從來沒有去外面泡澡過」。

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之後她詢問男友，沒想到對方卻扯說「應該是吃便當，便當裡面不乾淨被傳染的」，但她怎麼想都覺得這個理由很牽強，也很少聽到口腔得菜花的案例，因此好奇「有人是吃便當，口腔得到菜花的嗎？」

網友紛紛留言，「是便當，人體便當，吃完後還順便帶了菜渣回來」、「吃便當口腔得到菜花應該可以上金氏世界紀錄了吧」、「你男朋友亂搞，可以分手了」、「那個便當主菜是鮑魚吧？超會掰」、「呵呵，我認識的渣男就在交友軟體亂約，超噁，而且還有帶病原」、「嘴巴有，下面可能也有，只是你不知道」、「妹妹呀，趕快去檢查吧！這才是最重要的」、「鮑魚口味的便當吧」。

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