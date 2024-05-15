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曾在台爆紅！韓知名漢堡裡出現塑膠手套　顧客險吃下肚店家接連扯謊！？

▲▼漢堡

▲漢堡中出現一隻塑膠手套。（圖／取自Yonhap News）

記者蒲世芸／綜合報導

韓國速食業龍頭之一的Mom's Touch，2016年曾來台開設首家分店，並在台南永康區開出首間海外門市時，引發大批民眾排隊導致店家不得不縮短營業時間。然而2022年因新冠疫情遭受波及，公告退出台灣市場。Mom's Touch在2004年創立於首爾，在南韓擁有超過1千3百家分店，主要產品為韓式炸年糕、炸雞翅、雞肉漢堡等產品。

根據15日韓聯社報導，一名居住在京畿道城南的A某表示，上個月19日透過外送在Mom's Touch點了漢堡，但吃到一半發現雞肉和蔬菜中間出現了一隻塑膠手套。因此A某致電到店家後，店長表示會來進行確認，然而A某不滿的表示，店長確認過後沒經過同意，就擅自將裡面有塑膠手套的漢堡給帶走；同時立刻透過配送系統取消了當時的訂單，而後再也沒有收到店家的回覆。

遲遲等不到回覆的A某，再次致電到店家，店長提到，「我問了製作漢堡的員工，他說沒有使用手套，所以不可能發生這樣的事。另外因為不是吃東西導致身體不適的，所以沒辦法進行賠償，請顧客多多諒解。」店家承認失誤並真誠道歉，希望提供漢堡優惠券給A某作為補償；但A某表示，店長在通話時還同時和別人說話的應對方式，讓他覺得店家沒有誠意。

進而致電到Mom's Touch客服中心客訴，Mom's Touch總公司在幾天後道歉表示，「烹飪過程中，由於員工的失誤造成塑膠手套被放到了漢堡裡表示歉意，但因為不是吃了食物而出現問題，所以沒辦法給予其它補償。」於是A某說要將此事揭露於媒體，客服中心則回應請他如實舉報，因此A某向食品醫藥品安全處檢舉了此事。

接到通報後的食藥處由管轄區廳對店家進行調查，店家對區廳承認了漢堡在烹飪過程中不小心放入塑膠手套的失誤，因為店家違反了食品衛生法，將給予行政處分；同時為了防止類似投訴事件再發生，對業者進行了衛生教育，並要求在食品衛生上必須徹底管理。

A某更進一步提到，當媒體關注到這件事情後，Mom's Touch總公司還說了謊，表示多次請A某說出想要多少補償費用，但因為一直沒有得到答覆，所以才沒能補償。對此Mom's Touch相關人士承認說謊並提到，「在內部報告過程中傳達了錯誤的內容，並表示顧客接待也有許多不足的地方，對於顧客造成的不便深有同感，因此舉行了內部會議，決定親自拜訪顧客，道歉並討論適當的賠償。今後為了避免再發生同樣的不便，將全面重新檢查內部流程，總公司也會再加強教育和管理監督。」

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