BMW國道擋救護車！載轉院早產兒「緊貼+鳴笛」　中榮曝現況

記者游瓊華、許權毅／台中報導

一輛黑色BMW休旅車被網友拍下，昨（28）日行駛在國道一號南下大雅路段時，竟無視於後方救護車緊貼，直到鳴笛才讓道，畫面曝光引起網友抨擊。對此，台中榮總表示，當時救護車上載的是外院轉院的早產兒，要轉到台中榮總治療，中途遇到民眾未讓道情況，目前寶寶已在新生兒加護病房治療中。

▲BMW休旅車高速公路未讓道救護車遭抨擊，台中榮總表示，當時車上載的是外院轉送需治療的早產兒。（圖／翻攝爆料公社）



台中榮總新生兒科主任許雅淇表示，新生兒團隊接獲苗栗大千醫院聯絡外接早產兒，但救護車在昨天下午2點20分左右，救護車行駛於內車道，前方車輛未讓行，經救護車駕駛鳴笛後，前車才讓道。許雅淇也呼籲民眾，若在路上遇見救護車，要優先讓行，以利搶救民眾生命。

黑色BMW休旅車擋道救護車片段，被後方車輛拍下，並貼在臉書粉專《爆料公社》上，網友表示，當時救護車幾乎貼在休旅車車尾，但BMW卻沒有要加速或讓道，且內線、中線的車輛都不禮讓救護車，只好加速上前按喇叭提醒前車。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，依據道路交通管理處罰條例第45條，遇到救護車之警號，不立即避讓者，可處3600元罰款並吊銷駕照，若因此導致死傷，可處6000元至9萬元罰款，並吊銷駕駛執照。國道警方也呼籲用路人，遇上值勤救護車，禮讓通行不尾隨。聽到警報器聲響時，請勿慌張應先減速慢行，確認救災、救護車輛動向後再避讓行駛；救災、救護車輛高速行進時請勿貪圖便利尾隨其後，以免發生危險。