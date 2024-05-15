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在飲料偷加「嘉明」！變態男看女同事喝下超興奮　公司：多人受害

派遣員工超變態，對女同事飲料「加嘉明的體液」！還闖女廁與偷拍。（翻自hatarakitakunai2341.com）

▲派遣員工不但在女同事飲料「加嘉明」，還闖女廁與偷拍。（圖／翻自X）

圖文／鏡週刊

日本一名派遣員工在今年初於網路上傳許多性犯罪影像，包括在女同事的飲料與杯子中「加嘉明的料」，甚至闖入女廁，並偷拍多名女生。本月14日當地房地產公司「東榮住宅」承認曾經雇用這名派遣員工，並導致公司內女員工受害，並強調這名嫌犯已在本月10日被警方移送檢方偵辦。

據《東京體育》報導，在今年1-2月間，一名網名為「YAGAMI」的男網友，上傳許多性犯罪影像，包括他宣稱在女同事的杯子裡與飲料中「加嘉明的料」，還變態地寫到：「看到女同事喝下會興奮。」隨即引發眾多網友關注。接著網友們也發現，「YAGAMI」還有其他變態影像，包括闖進女廁，以及偷拍、跟拍多名女子，好心網友也呼籲女生們要注意身邊有沒有「YAGAMI」這號人物。

這名變態派遣員工，還直呼看到女同事喝下「不明液體」會興奮。（翻自hatarakitakunai2341.com）

▲這名變態派遣員工，還直呼看到女同事喝下「不明液體」會興奮。（翻自hatarakitakunai2341.com）

變態男故意在女同事的飲料中加料。（翻自hatarakitakunai2341.com）

▲變態男故意在女同事的飲料中加料。（翻自hatarakitakunai2341.com）

甚至還偷拍、跟拍女生。（翻自hatarakitakunai2341.com）

▲甚至還偷拍、跟拍女生。（翻自hatarakitakunai2341.com）

不過後來確認「YAGAMI」遭到逮捕，房地產公司「東榮住宅」也承認，這位「YAGAMI」在去年8月以派遣員工身分來到公司，而公司內部的確有數名女員工受害。公司方面也表示，這名嫌犯已在本月10日由岡山縣警方移送檢方偵辦，對於受害者們，公司方感到相當抱歉，並強調公司會持續配合檢調辦案。

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