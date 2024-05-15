華醫大辦國家考試「包中」祈福　600顆包子和粽子默禱金榜題名

▲中華醫大結合家長會、台南市校友會為應屆畢業生舉辦國考「包中」祈福許願活動，預祝國家專技高考金榜題名，孫逸民校長（右一）偕同家長會和校友會幹部發送包子和粽子給學生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024年專門職業及技術人員高等考試將於7月底登場，中華醫事科技大學15日集合國家證照考試科系學生一起舉辦「包中」祈福許願活動，600多位師生向文昌帝君、魁星爺默禱祈願金榜題名，除了品嘗美味的包子和粽子，大家並接力傳遞大包子和大粽子，高喊今年國考全部all pass！

中華醫大「包中」祈福許願活動，上午10時30分舉行，報名參加今年7月國家專技高等考試的應屆畢業生有護理系、醫學檢驗生物技術系、語言治療系、視光系、食品營養系等共508位，大家在院長、系主任和導師的帶領下，齊聚學校圖書館地下一樓演藝廳，一起參與國家專技高考「包中」祈福許願活動。

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校長孫逸民偕同主管到場為學生加油勉勵，參與活動經費贊助的中華醫大家長會會長黃民杰、副會長陳呈榜以及中華醫大台南市校友會常務理事謝馨慧、許惠美、蘇芳慧、徐明男等理監事幹部也出席，與考生虔誠祈福，並致詞勉勵所有參加國考的華醫學子，抓緊時間努力衝刺，不但要名列榜單，並期盼締造榜首佳績。

孫逸民校長表示，中華醫大應屆畢業生的考照率不僅優於全國平均值，還在營養師、醫檢師、護理師、驗光師等國家考試中進入全國前10名，甚至拿下榜首的榮耀，由此可見，華醫學子素質優秀。孫校長期許大家全力以赴，努力備戰國考的同時，也保重身體，在考場上有最優異的表現，榮耀母校。

國考包中祈福許願活動由孫逸民校長及家長會、校友會與師長，帶領學生向文昌帝君和魁星爺塑像禱祈願考場應試順利、金榜題名，隨後由師長將象徵「包中」的大包子和大粽子，以接力方式傳遞給在場每位學生，讓大家既拿包也拿粽，國家考試all pass「包中」。不少學生拿到包子和粽子，開心搶著拍照希望國考幸運「包中」。

完成包中祈願默禱及包中傳遞後，孫逸民校長偕同學校師長及家長會和校友會的幹部，分送每位學生包子和粽子，大家開心享用美食的同時，也一起高喊「國家專技高考all pass！」、「金榜題名」。