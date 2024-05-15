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社會 社會焦點 保障人權

新北母摩鐵悶死小姊弟　母親節卡片還在旁邊！老師聞噩耗悲痛

圖文／鏡週刊

新北市中和區一家汽車旅館昨（14日）發生一起2死命案，一名36歲的蘇姓女子在飲酒、吸食毒品後情緒失控，將自己9歲的女兒、6歲的兒子用枕頭棉被悶死，警方到場後還發現，現場的梳妝台還留著女兒寫給媽媽的母親節卡片，令人鼻酸。

新北一名女子在飲酒、吸毒後，將自己的兒女以枕頭悶死。（翻攝畫面）

▲新北一名女子在飲酒、吸毒後，將自己的兒女以枕頭悶死。（翻攝畫面）

綜合媒體報導，中和區某家汽旅業者聽到房間內有激烈爭吵，通報警方到場，驚見房內2名兒童已明顯死亡。

據警方調查，涉嫌行凶的蘇姓女子，本月12日母親節當天晚上帶著2個孩子入住汽旅，隔天蘇女的女性友人曾前來探望；14日上午，友人再到汽旅為他們送餐時，發現蘇女竟將自己的親生兒女悶死，因此爆發爭吵，引來注意。

蘇女向警方坦言，因為生活壓力大，在喝了酒、吸食K他命後情緒不穩，才將9歲的女兒和6歲的兒子用枕頭悶死。

據悉，36歲的蘇女平時在百貨公司當櫃姐，未婚獨自扶養2個小孩，2個小孩的生父也不同人。蘇女經常在臉書上分享兒女的日常，表現出對子女滿滿的關愛，直呼擁有這對寶貝兒女「很幸福，也好辛苦」。在狠心殺害子女前，蘇女還剛將自己的臉書封面換成孩子熟睡的照片。

警方進到事發現場時，發現床頭的梳妝台上還放著女兒寫給媽媽的母親節卡片，表達對媽媽的感謝，兩相對比讓現場員警也不禁鼻酸。

小姊弟在同間國小就讀小學和幼兒園，校方指出，媽媽以要去南部為由幫孩子請假，沒想到竟然發生憾事，校長和老師都相當悲痛。老師透露，姊弟倆個性活潑，姊姊繪畫方面表現不錯，上個禮拜媽媽也有來幼兒園參加母親節活動，未料如今傳來噩耗，令他們相當不捨。

由於蘇女單親扶養2個小孩，校方曾向社會局通報為脆弱家庭，社會局也已啟動關懷機制並提供經濟支持與物資協助，並定期訪視確認照顧情況，最後一次面談是在本月8日，孩子在社工與學校關懷後都穩定就學。

《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。
未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113
再給自己一次機會：安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980
若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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