「台灣5名嘴」被陸列黑名單！家屬連坐　黃瓊慧不忍連喊3字

▲5名嘴遭大陸懲戒，左起黃世聰、李正皓、劉寶傑、于北辰、王義川。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

大陸國台辦今（15）早宣布，將懲戒黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川等5名台灣名嘴及其家屬，怒指他們蒙蔽部分台灣民眾，攪動兩岸敵意，傷害了兩岸同胞感情。對此，桃園市議員黃瓊慧驚喊三字，掀起熱烈討論。

黃瓊慧稍早在粉專發文，直呼「國台辦宣布將嚴懲李正皓、王義川！指出這些人嚴重傷害兩岸人民感情！蛤？蛤？蛤？」同時，她也忍不住標註兩位名嘴，留言問道「你們有沒有嚇哭？」

對此，網友們洗版回應，「通通抓去關？」「這是光宗耀祖的事耶」、「這種發言只需回一個字：閱」、「蛤？」「怎麼嚴懲？」「恭喜獲頒勳章」、「這兩位今天應該要擺桌請客哦」。

▲黃瓊慧連喊三個蛤。（圖／翻攝自臉書／黃瓊慧 桃園觀察日記）

今早國台辦新聞發言人陳斌華指出，一段時間以來，黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等少數台灣所謂「名嘴」，罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面資訊，並通過電視、網路、報刊等媒體大肆傳播。

陳斌華也怒轟，他們的錯誤言論蒙蔽部分台灣民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重；大陸方面將依法對上述5人及家屬實施懲戒。