中國宣布懲戒台灣5名嘴　王義川被點名反酸國台辦「該反省」

▲民進黨政策會執行長王義川。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國大陸國台辦今（15日）宣布將嚴懲台灣政治評論員黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川等5人及其家屬，批評他們矇蔽部分台灣民眾，攪動兩岸敵意，傷害了兩岸同胞感情。對此，民進黨政策會執行長王義川回應，國台辦這種分化做法破壞兩岸關係，建議深自反省，不要破壞兩岸的善意。

王義川今天中午回覆《ETtoday新聞雲》表示，「我不是第一個，也不會是最後一個。國台辦這種貼標籤、分化的做法就是標準的破壞兩岸關係。一方面講『歡迎對話』，又直接對台灣人的言論自由指指點點，無助兩岸關係。我是建議國台辦要深自反省，不要破壞兩岸關係的善意」。

此外，王義川下午出席民進黨中常會前受訪說，上個月國台辦發言人朱鳳蓮才說歡迎自己去中國走走，結果今天就把他列入制裁名單，「到底要不要我去？要不要跟我交流？」他還在研究被中國制裁會發生什麼事，是在台灣走路被蓋布袋，還是怎樣？國台辦就是破壞兩岸關係的元兇，請發言人好好檢討一下。

至於講了什麼話，才導致被制裁，王義川回憶，可能是他評論前總統馬英九訪中時搭高鐵，座位前面有一條白色的桌巾，上面擺著水果跟茶，後面還有一個「靠背」，「放在馬英九腰上的小枕頭，很大，已經到背部了，可以稱為靠背」，這講台語不好聽，傷了「小粉紅」的心。