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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

怒轟吳釗燮「失格囂張無能」！　國民黨團要求公開道歉

▲外交部長吳釗燮獲封「魔法部吵架王」。（圖／記者呂晏慈攝）

▲外交部長吳釗燮獲封「魔法部吵架王」。（圖／記者呂晏慈攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委徐巧芯近日疑似洩密台捷密約，外交部開告；外交部長吳釗燮則因在質詢時不斷跳針嗆徐「快告我藐視國會」，被外界封為「魔法部吵架王」，日前吳在Threads寫，「面對無理的質疑，林北一定吵到底；面對中國的威脅，林北一定奮戰到底！」。對此，國民黨團給予最嚴厲譴責外，更嗆吳釗燮失格、囂張、狂妄、無能應向全國人民及國會公開道歉。

國民黨團指出，520政權交替之際，回顧蔡英文政府執政「8」年，斷交「10」國，主其事者吳釗燮任內，創下斷交「8」國最高紀錄，被封為「斷交部長」，卻往往厚顏以「中共打壓」卸責，但是，國際外交的競爭也不是自吳釗燮上任才開始，吳釗燮完全無自省能力，也毫無政務官擔當及風骨，拒不承擔政治責任，其戀棧權位遭詬病已久，必須給予最嚴厲的譴責。

對於吳釗燮嗆徐巧芯「趕快去告我藐視國會」，國民黨團轟，其態度之囂張狂傲，完全無視行政對立法負責，立法監督行政之憲政義務，枉為政務官，足證訂定「藐視國會罪」之必要性。隨後，外交部居然以新聞稿，對國會議員進行公然謾罵「呼籲國人應唾棄這種『一昧製造聲量，譁眾取寵』的惡質民意代表」，企圖煽動民眾製造敵意，其荒誕離譜之惡劣行徑，正暴露其色厲內荏，以「機密」掩護「欲蓋彌彰」的援外黑箱，甚至以司法提告製造寒蟬效應打擊民意監督，如此不堪且不適任的外交部長，應給予最嚴厲的譴責。

國民黨團說，針對吳釗燮身為政務官，拒不承擔任內斷交八國之政治責任，面對國會監督援外款項經費亦交代不清，反惱羞成怒，於國會殿堂「戰狼式」反嗆答詢，更以外交部新聞稿辱罵代表民意的國會議員，嚴重有辱官箴，實不足取，除了給予最嚴厲譴責外，更應移送監察院調查，以正官箴。請問監察院監委諸公們，你們看見了嗎？

明天是吳釗燮在520前以部長身分最後一次赴立法院報告備詢，國民黨團說，這位自封「吵架王」的外交部長，早已失去做為外交部長應有的格調，不但拒絕國會監督，卻反而只想找立委吵架。身為外交部長的吳釗燮，若還想當個「有格調」、「有品格」的外交部長，就應該對其個人「失格」、「囂張」、「狂妄」、「無能」種種舉措向全國人民及國會公開道歉。
 

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