吳釗燮被封「魔法部吵架王」　立委轟可悲：魔法是把邦交國變不見

▲吳釗燮是魔法部吵架王，葉元之嘆可悲「魔法是把邦交國變不見」。（圖／翻攝自Threads／外交部）

記者趙蔡州／綜合報導

外交部長吳釗燮日前被媒體封為「魔法部吵架王」，他事後在網路社群平台PO文分享，還秀出獲贈的背帶，不料貼文曝光後引發爭議。對此，國民黨立委葉元之表示，吳釗燮被封「魔法部吵架王」，在那邊「林北林北」叫不停，直呼外交部長是變成痞子了嗎，更酸吳釗燮的魔法是「把邦交國一個一個變不見！」

針對吳釗燮在Threads貼出的「魔法部吵架王」貼文，葉元之在臉書表示，吳釗燮得到「魔法部吵架王」封號，洋洋得意的PO上社群媒體，還在那邊「林北林北」叫不停，外交部長應該是最懂國際禮儀、謙謙君子，代表國家對外建立關係，現在我國外交部長變成一個痞子了嗎？

葉元之說，人家講說外交部是魔法部，當然它可以是好的稱呼，也可以是壞的稱呼，「如果你今天施展魔法，變出很多邦交國，那很棒，結果你的魔法是『把我們的邦交國一個一個變不見』，然後你還在那邊得意人家叫你魔法部，不覺得被打臉嗎、不覺得被酸嗎？」

葉元之感嘆，吳釗燮被峰「吵架王」很得意，他卻覺得相當可悲，一個外交部長最後只有吵架這件事可以拿出來講，難怪吳釗燮在國會表現越來越荒腔走板，「沒有專業只會耍嘴皮子，那民進黨政府以後乾脆海選好了，誰最會吵架誰就來當部長」、「這到底什麼國家、什麼政府啊，荒謬到這種地步」。