東北虎無辜死！陸虐待動物悲歌　專家籲出台《動物保護法》

▲ 大陸阜陽野生動物園有20多隻東北虎死亡 ，居住環境也雜亂不堪。（圖／翻攝 中國慈善家）

記者任以芳／綜合報導

大陸阜陽野生動物園近期被人檢舉，未取得許可，違法展示展演、人工繁殖對法行為，導致近年有20隻東北虎及其他動物慘死。該事件引起外界高度關注，類似虐待動物事件長期以來層出不窮，呼籲大陸官方應該出台《動物福利法》。

根據大陸媒體《中國慈善家》報導，阜陽野生動物園未取得許可，違法展示展演、人工繁殖國家一級保護動物東北虎。因受經營權糾紛影響，20隻東北虎（含10隻幼虎）、2隻非洲獅、3頭長頸鹿等珍貴野生動物死亡。

報導稱，死去的動物沒有被善待，至今仍存放於冰櫃中，成年東北虎、非洲獅、長頸鹿、黑熊等動物的屍體，堆放於一個約10平米（平方公尺）的冷藏室，等待處理。

大陸阜陽市已成立調查組，據阜陽野生動物園公告，5月13日至15日閉園三天，5月16日週四正常營業。外界疑惑發生這麼大事件還能開門做生意，主要大陸缺乏相關法令保護動物。

大陸動物園專家楊毅表示，大陸國內動物園百分之八十以上都以盈利為目的。目前一級保護動物中，朱䴉、麋鹿野外放歸比較成功，老虎目前一頭都沒有。

▲死去的東北虎冰在冰箱保存。（圖／翻攝 中國慈善家）

「像東北虎，（屍體）要進行無害化處理，動物園上報後，國家林草局要求處理，才能處理。」楊穎表示，一些地市動物園根本就沒有無害化處理的條件，只好冷凍起來，就算做成標本都要上報。

楊穎指出，大陸城市動物園管理歸屬十分複雜，比如住建部門管理動物園，規定不能進行動物表演。林草部門、文旅部門管理不摁動物園，可以有動物表演，因為沒有出台相關規定。

楊穎稱，動物總體歸林草部門管，只要沒有買賣、傷人、逃逸等，不出事的情況下，平時的飼養、動物園的運營，林草部門是難以監管的。

國外都有《動物福利法》，動物園不達標準，要停業或關門，相關法定代表人、主管要承擔法律責任。但大陸目前沒有相關法令，才會產生這麼多非法盈利的動物園。

楊穎介紹，《動物福利法》涵蓋農場動物、實驗動物、家庭動物和動物園圈養動物等，這是大陸目前最缺失法規。「還有很多虐貓、虐狗事件，目前只能從道德上進行譴責。」

大陸虐待動物事件層出不窮，外界也呼籲大陸政府要出台《動物福利法》。

楊穎說，「如果有《動物福利法》，你動物園達不到相關條件，是要停業甚至關門的，相關法定代表人、主管要承擔法律責任。」