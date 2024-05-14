陸動物園爆「養死20東北虎」屍體堆冷藏室　黑熊關籠子慘四肢癱瘓

▲中國安徽省一間動物園爆出養死20隻東北虎，官方宣布全面調查。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

安徽省一間野生動物園近日被媒體踢爆，動物園在未取得人工繁殖許可證的情況下，違法展覽及人工繁殖東北虎（西伯利亞虎），不料後續由於環境不合格，加上經營權糾紛等影響，造成園區包含20隻東北虎在內等大量動物死亡，當地政府知情後已成立調查小組，將針對動物死亡一事全面調查。

根據中國《極目新聞》報導，雜誌《中國慈善家》13日刊登了「調查20隻東北虎之死」報導，內容指稱安徽省阜陽野生動物園明明未取得人工繁殖許可證，卻依然違法展示、人工繁殖中國國家一級保育動物東北虎，且由於經營權糾紛等一系列影響，養死了至少20隻東北虎、2隻非洲獅、3隻長頸鹿等珍貴動物。

報導指稱，阜陽野生動物園是民營動物園，營運方為安徽七彩野生動物樂園有限公司，動物園佔地1200餘畝，設有食草動物區、猛獸放養區、小熊貓島等，從設計、興建到首批動物入園，前後只用了半年時間，然而動物引進時，園區環境根本未達到動物生存所需的標準。

根據國家林業和草原局的一份「不予行政許可決定書」中顯示，七彩公司根本不具備人工繁殖東北虎、亞洲象和孟加拉虎相應的場所和設施條件，然而七彩公司卻透過另一間合格的騰飛公司展開合作，引進包含東北虎、非洲獅、長頸鹿等動物，兩間公司2022年發生經營權糾紛後，開始導致園區動物陸續死亡。

▲園區死亡的動物被分別存放在冰櫃與冷藏室中等待後續處理。（圖／翻攝自微博）

離譜的是，死亡動物的幼崽屍體至今仍存放於冰櫃中，成年東北虎、非洲獅、長頸鹿、黑熊等動物屍體則被堆放在一間大型冷藏室等待處理，且即便是存活的動物也面臨生存危機，像是多隻黑熊常年被關在狹小的鐵籠中，導致頭頂的毛髮已被鐵籠磨掉，露出頭皮，甚至有黑熊因為長期不能活動而導致四肢癱瘓。

還有園區內目前還存活著16隻東北虎，有部分被長期關在長、寬、高約1.5公尺的鐵籠中，鐵籠被放置在室外長達數年，吃喝或排泄全在鐵籠中完成，還有部分東北虎、非洲獅被關在暗無天日的房間中，生存環境十分惡劣，導致動物的健康況狀非常不佳。

對此，阜陽市人民政府13日表示，針對阜陽野生動物園發生動物大量死亡事件，市政府高度重視，相關權責與執法單位目前已經成立調查小組，將對園方動物死亡一事進行全面調查，對危害動物的違法犯罪行為嚴懲不貸，後續調查和處置將及時向社會公佈。