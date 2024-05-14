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社會 社會焦點 保障人權

17歲少女報警「被陌生人拉上車壞壞」　檢警追出真相...她慘了

▲ 女高中生,制服,女生,女學生 。（示意圖／photoAC）

▲郭姓男子約17歲少女出遊，少女主動問「可以給我1萬嗎」隨即撫胸、臀等，少女事後報警提告。（示意圖／photoAC）

記者黃宥寧／台北報導

郭姓男子網路結識17歲少女萱萱（化名）2人開車出遊，期間萱萱問「可以給我1萬嗎？」，郭男則回「要看妳表現」隨後摸胸、臀並將手指插入私密處。萱萱事後不僅跟家人告狀，更報警稱「被陌生人假藉問路，拉上車猥褻」。士林地檢署偵結，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，萱萱涉誣告罪另案偵辦。

起訴指出，郭男今年3月17日晚間開車載萱萱出遊，期間將車停在車格內，萱萱主動問「可以給我1萬元嗎？」郭男興奮回「要看妳表現」等話，隨即撫摸其胸、臀等，並以手指插入私密處。

事後萱萱跟父親表示，自己遭陌生人假藉問路，強行拉上車強制猥褻，父親聽見後決定帶著她驗傷報警。

警詢、偵查時，郭男表示過去曾買東西送萱萱，坦承有撫摸行為，而萱萱要求支付1萬元。檢方發現，萱萱警詢稱是被陌生人拉上車，驗傷單有左手臂、左肘疼痛，但郭男卻稱過去有買過禮物，決定追問仔細。

萱萱最後才改稱，與郭男是網路認識朋友，曾見過1次面，有收過郭男送的包包，當天也是她主動約對方見面，是自己上車。

檢方根據雙方證詞，認萱萱並非遭陌生人強制拉上車，郭男也無引誘，但萱萱未成年，故依兒少性剝削防制條例第31條第2項「18歲以上之人與16歲以上未滿18歲之人為有對價之性交或猥褻行為罪起訴郭男；萱萱涉誣告罪另分案調查。

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