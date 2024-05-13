休假有補助！桃捷釋出78名職缺　首度招募「副站長」

▲維修人員進行轉轍器檢修作業。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運公司因應營運需求並為捷運綠線營運規劃做準備，預計招募78名新進人員，起薪36K-42K。其中，運務站務類(含原住民類)首度開出9名「副站長」職缺，招募甄試簡章於5月13日公告於桃捷網站，歡迎有志於軌道運輸業的朋友，線上報名。

桃捷公司12日表示，本次新進人員招募分別為維修類34名、運務類40名、經營管理類2名、原住民類1名及身心障礙類1名，於5月20日上午9時受理線上報名至6月3日下午5時截止、6月23日舉行筆試、7月17日至7月19日進行口試、7月23日公告榜單，預計8月起依各類組用人需求陸續進用。

▲副站長進行巡檢作業。（圖／桃捷提供）

考科分為共同科目及專業科目，除了運務站務類「副站長」的專業科目採問答題及論文形式外，共同科目及其他類組的專業科目皆採選擇題。

去年在TPASS通勤月票的助攻下，桃園捷運旅運量不斷攀升，相對也讓車站管理與服務人力需求提高，因此這次招募特別釋出運務站務類(含原住民類)「副站長」缺額共9名，期藉此延攬已具有服務業經驗之即戰力人才。

此次桃捷公司也特別錄製「我問你答」徵才短片，找來多位不同領域的同仁大聊桃捷、分享工作心得及員工福利，其中獲眾人異口同聲、一致大讚的福利就是「休假補助」，放假的同時，還能獲得補助金，而且放越多領越多，只要加入桃捷，你也能享有這項好康。