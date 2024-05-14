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社會 社會焦點 保障人權

吳季穎當庭認打假球！班霸庭後氣噗噗「蓋火鍋」拍掉攝影機

記者黃宥寧／台北報導

兩樣情！裕隆納智捷隊本月12日拿下第21季總冠軍，而前球員吳季穎等人因涉打假球從球場改走法院。今（14日）士院開庭，傳喚吳季穎、李其恩、邱忠博、吳祐任、顏聞佐、黃鉉閔及洋將斑霸。吳季穎當庭認罪；班霸則否認打假球、下注，庭後步出法院竟出手推電視台攝影機一把，接著與友人坐車離去。

▲▼ 吳季穎 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲前SBL裕隆隊球員吳季穎14日赴法院開庭坦承打假球。（圖／記者黃宥寧攝）

檢方從球員的對話紀錄、下注單等，認定12月27日裕隆對上台啤在台北體育館熱身賽事（未開放投注)）、2月24日、4月8日、4月16日、4月22日裕隆對上柏力力隊在鳳山體育館賽事、新竹體育場例行賽、彰化師大體育場、4月28日、30日裕隆對上台啤、台銀隊在彰化師大體育場例行賽賽事，有球員涉嫌簽賭、打假球情事。

上月開庭，吳季穎辯護律師稱「尚未閱卷完畢」無法陳述。吳季穎今開庭認罪，僅不認4月22日那場，並表示要聲請傳喚黃品瑄等人。

後衛吳祐任否認犯行，其辯護律師欲聲請傳喚周暐宸、翁嘉鴻、柯旻豪、顏聞佐以及專業證人，李啟億、邱大宗、桑茂森，一同當庭勘驗4月16日吳上場節數；蒞庭檢察官邱獻民表示，沒必要傳喚桑茂森，他非球隊球員，對於戰術設計情形等，每個球隊都會有不同狀況，無法證明球員有無依戰術比賽，律師駁「本案就是判斷有無打假球，倘若不依賴專家證人，如何判定真假」。

▼班霸庭後出手推電視台攝影機。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 班霸 。（圖／記者黃宥寧攝）

檢察官回擊，先前顏聞佐律師表示，吳季穎打假球是球隊人盡皆知的事情，只要賭贏就會以打得不錯的方式分給上場球員3至5千元，看似獎勵實為封口費。

中鋒班霸否認犯行，其辯護律師說，證人證述是臆測，無證據能力，聲請傳喚柯旻豪、黃鉉閔以證有無向班霸下打假球指示及收報酬；另傳喚班霸2名外籍友人，說明班霸銀行存款51000元，是因2友人無台灣帳號，故匯款請班霸匯回家鄉。受命法官表示，是否有傳喚必要將由合議庭評議。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲班霸庭後出手拍電視台攝影機。（圖／記者黃宥寧翻攝）

庭後，班霸與外籍友人步出法院外，媒體問「Do you want to say something？」他不僅不回答，甚至像打籃球「蓋火鍋」將電視台攝影機拍掉，隨後快步走上車離去。

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