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超狂！玉里高中柯冠廷亞青盃健力賽勇奪4金　全破亞洲紀錄

▲▼玉里高中柯冠廷參加亞洲盃健力錦標賽，榮獲4面金牌並打破4項亞洲青少年紀錄。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲玉里高中柯冠廷參加亞洲盃健力錦標賽，榮獲4面金牌並打破4項亞洲青少年紀錄。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮玉里高中柯冠廷同學參加香港舉行的亞洲盃健力錦標賽，5月11日在青少年男子組+120公斤級比賽，榮獲4面金牌，並打破4項亞洲青少年紀錄。

柯冠廷在蹲舉375.5公斤打破了世界青少年紀錄（原紀錄375公斤），總計蹲舉、臥舉、硬舉總和四個項目都獲得第一名，展現驚人實力！

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▲▼玉里高中柯冠廷參加亞洲盃健力錦標賽，榮獲4面金牌並打破4項亞洲青少年紀錄。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

玉里高中舉重隊柯冠廷同學此前在今年全中運比賽中在高男組109公斤以上級中，以抓舉135公斤、挺舉190公斤、總合325公斤勇奪金牌，其中挺舉與總和皆打破大會紀錄，受到體壇矚目。

▲▼玉里高中柯冠廷參加亞洲盃健力錦標賽，榮獲4面金牌並打破4項亞洲青少年紀錄。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

這次柯冠廷同學參加2024年亞洲盃健力錦標賽在亞洲青少年男子組中打破多項紀錄，包括蹲舉375.5公斤破世界青少年紀錄，（原紀錄375公斤），臥舉 200公斤（破亞洲紀錄，原紀錄185公斤），硬舉 260公斤（破亞洲紀錄，原紀錄250公斤），總和 835.5公斤（破亞洲紀錄，原紀錄775公斤），共獲得4面第一名金牌。

▲▼玉里高中柯冠廷參加亞洲盃健力錦標賽，榮獲4面金牌並打破4項亞洲青少年紀錄。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

就讀玉里高中體育班的柯冠廷，原本以舉重為主，健力為輔。平日除了專注學科外，每天下午也投入至少3小時的訓練，假日更加強鍛鍊。

柯冠廷如果在9月通過代表台灣比世界盃的的選拔，將面對來自哈薩克、美國、英國等勁敵，教練詹依燃表示，期待他能再創佳績，為國家奪下金牌！

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