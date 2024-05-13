深夜家裡突現「會飛的蟑螂」！妹子急開價求人幫打　一票驚：超好賺

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）



記者朱祖儀／綜合報導

蟑螂是不少人最害怕的昆蟲，尤其是會飛的蟑螂。一名女網友就透露，半夜家裡突然出現一隻會飛的蟑螂，因為住處的管理員已經下班，找不到人可以幫忙，於是聯絡了滅蟑公司，最後花了2500元打2隻蟑螂。不少人看傻，表示「你被坑了吧」、「2隻2500？有夠好賺！」

原PO近日深夜在Dcard求助，表示家裡突然跑進一隻會飛的蟑螂，可是家裡沒人敢打，加上當時已經凌晨1點，管理員已經下班，她只好開價1000元，徵求敢打蟑螂的人來家裡幫忙。

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不過後續沒有找到人幫忙，原PO只好直接找上滅蟑公司，對方開價3000元幫忙處理。因為當下她覺得價格太高，所以遲疑了一下，對方主動砍價到2000元，她才同意。

但沒想到滅蟑的工作人員處理完一隻蟑螂後，又發現另一隻蟑螂，多打一隻要多加500元，最後她只好選擇加價，花了2500元滅了2隻蟑螂。

不少人看到後，驚呼「也太好賺了…我來兼差算了」、「雖然會飛的生物也是挺可怕的！！但是看到這個價格，勇氣好像有了」、「真的沒有被坑錢嗎」、「你怎不求助鄰居呢？肯定能便宜點」、「我上次請外送員幫我殺蟑螂，我給他200小費」、「這麼好賺，我以後要開公司付費滅蟑」、「這開價…自己買水煙吧」。