補充膠原蛋白就夠了？醫揭「再生美學」新概念：抗老匿齡從「源頭」啟動！

【企劃特輯 】

過了30歲，是不是開始感覺「肉鬆、垮臉」？不只皮膚失去彈性、輪廓不再緊緻，而且逐漸出現鬆弛下垂的現象。這時很多人都會補充膠原蛋白產品，吃的擦的雙管齊下，但改善程度似乎很有限，想要延緩老化、鎖住皮膚青春彈力，只補充膠原蛋白真的夠嗎？

維持青春不能只做「表面功夫」！

「老化是一個很複雜的過程，光靠膠原蛋白留住青春，其實是不夠的！」陳佩軍皮膚科診所總院長陳佩軍醫師說明，很多人以為皮膚老化是因為膠原蛋白流失，所以只要補充膠原蛋白就會變年輕，對也不對。事實上，肉眼所見的老化背後原因是很複雜的，除了外層皮膚膠原蛋白和彈力蛋白的流失，內在的脂肪層和骨架萎縮也都會有影響。

陳佩軍醫師補充：「每一個層次都在發生不同的變化，因此抗老需要專業醫師進行完整的評估，個別的了解老化原因，分層治療、分層抗衰，才能真正的對症下藥。」

解鎖再生密碼：細胞外基質ECM是維持青春的關鍵

陳佩軍醫師分享：「國際醫美專家現在都在提倡醫學美容應該要更貼近皮膚天生的運行機制，透過注射生物材料(biomaterial)將衰老的機能喚醒，讓皮膚組織恢復年輕時的功能，再次正常運作，這就是再生美學(Regenerative Aesthetics)的核心目標，從源頭重建皮膚的健康平衡，真正實現匿齡再生。」

而在這個「主動出擊、重啟皮膚活力」的機制中，真皮層中的細胞外基質ECM扮演不可或缺的關鍵角色。ECM的組成包含膠原蛋白、彈力蛋白、蛋白聚醣…等，ECM充斥在細胞之間，形成一個緊密的網狀結構。當ECM被破壞，會導致膠原蛋白流失、彈力蛋白斷裂、蛋白聚醣降解，讓皮膚變鬆垮、失去彈性和保水性。國際研究發現，真皮層中細胞外基質ECM的健康與否，有助於皮膚組織維持正常運作，持續合成膠原蛋白、彈力蛋白…重要成分，讓肌膚維持柔軟彈性有光澤，找回年輕的自己。

陳佩軍醫師提醒民眾，「皮膚需要的不只有膠原蛋白，我們更應該注意真皮層整體環境的健康與平衡，讓每一個皮膚構造都在正確且剛剛好的比例，過與不及都不好。」

顛覆傳統，晶亮瓷從源頭再生青春美力！

近年來「膠原蛋白增生劑」在國內醫美市場使用度逐年增加，其原理多半是將填充物注射進皮膚後誘發長期慢性發炎，因為傷口需要修復間接刺激膠原蛋白增生。雖然能夠讓人看起來變得更年輕，但慢性發炎可能會導致皮膚纖維化，形成堅硬的疤痕組織，副作用也不可忽視。

國際期刊實證，晶亮瓷是再生型膠原蛋白增生劑，顛覆傳統。晶亮瓷中的CaHA微晶球會形成再生美學支架 (Aesthetic Regenerative Scaffolds, ARS)，重新活化纖維母細胞並再生真皮層中ECM的5關鍵，實現真正的皮膚再生，比傳統的膠原蛋白增生劑更溫和安全。這５關鍵為：

• 第一型膠原蛋白：提供支撐

• 第三型膠原蛋白：維持柔軟

• 彈力蛋白：賦予彈性

• 蛋白聚醣：增加保濕及光澤感

• 血管新生：維持健康好氣色

陳佩軍醫師認為安全是所有醫療行為的最高準則，並提醒想改善外貌的民眾務必先向專科醫師諮詢，詳細了解療程細節、風險和效果。晶亮瓷除了通過美國FDA、歐盟CE和台灣TFDA三大認證，在臨床上使用已達20多年；快速填補凹陷，同時全方位再生真皮層，從源頭再生青春美力，年輕緊緻有感！

【醫師Profile】

陳佩軍皮膚科診所總院長 陳佩軍醫師

雲林縣斗六市中正路12號

05-5321767

https://bit.ly/3JZHKmK

高雄榮民總醫院皮膚科主治醫師

高雄榮民總醫院屏東分院皮膚科主治醫師

中華民國皮膚科專科醫師

台灣皮膚科醫學會會員

美國皮膚科醫學會國際會員



