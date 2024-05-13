今天衝了！　漢堡王「3款蜜汁BBQ漢堡買1送1」限量吃

▲漢堡王蜜汁BBQ漢堡限量買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

漢堡控要衝！人氣速食品牌「漢堡王」驚喜祭出最新「3款蜜汁BBQ漢堡買1送1」超殺優惠，有牛肉、脆雞及烤雞腿等選擇、加碼還有蜜汁BBQ系列下殺套餐組合優惠，即日起正式開吃，優惠數量有限、售完為止。

漢堡王最新「蜜汁BBQ系列」來了，首推「蜜汁BBQ烤牛堡」，選用火烤純牛肉作為主角，搭配微融起士、生菜和蜜汁BBQ醬，大口咬下超滿足，喜歡酥脆口感的必吃「蜜汁BBQ脆雞堡」，炸至金黃酥脆的脆雞搭配鮮嫩蔬菜、香濃BBQ醬，好吃到不行，最後是「蜜汁BBQ烤腿堡」，鮮嫩多汁的火烤雞腿結合融化起司、鮮甜洋蔥和蜜汁燒烤醬，甜中帶辣的滋味讓人忍不住一口接一口，即日起正式上市。

▲3款蜜汁BBQ漢堡買1送1，還有限定套餐優惠。※點圖放大

為慶祝新品上市，漢堡王也特意推出超殺買1送1優惠券，即日起爽吃蜜汁BBQ烤牛堡、蜜汁BBQ脆雞堡、蜜汁BBQ烤腿堡通通買1送1，還有蜜汁BBQ烤牛堡套餐、蜜汁BBQ脆雞堡套餐只要99元，以及119元的蜜汁BBQ烤腿堡套餐，優惠數量有限、售完為止；提醒優惠不適用於航站一、航站二、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積、台中美光等門市。

▲麥當勞本周祭出6大優惠券。

另，麥當勞即日起也於全球版APP祭出最新「6大優惠券」，早餐時段限定有「單點火腿蛋堡送薯餅」，再來要搶「單點蛋捲冰淇淋買1送1」，使用期限至5月19日止；期間還有晚餐限定99元優惠券，每日晚上6時至9時爽吃「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」，通通特價只要99元。

除外，至5月19日前得來速也有「買10塊辣味麥克雞塊送麥脆雞1塊（辣味）」、「買10塊辣味麥克雞塊送麥脆雞1塊（原味）」共2大優惠券可使用；提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。