蛋捲冰淇淋買1送1、套餐下殺99元！　麥當勞最新6大優惠券開吃了

▲麥當勞APP本周祭出6大優惠券。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥粉快來省荷包！人氣速食品牌「麥當勞」APP本周限定優惠一次看，這周一共祭出「6大優惠券」，不僅有蛋捲冰淇淋買1送1，薯餅、麥脆雞免費吃等好康，還有超殺晚餐限定99元銅板套餐組合，即日起限時7天開吃。

麥當勞即日起於全球版APP祭出最新6大優惠券，早餐時段限定有「單點火腿蛋堡送薯餅」，再來要搶「單點蛋捲冰淇淋買1送1」，使用期限至5月19日止；期間還有晚餐限定99元優惠券，每日晚上6時至9時爽吃「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」，通通特價只要99元。

除外，至5月19日前得來速也有「買10塊辣味麥克雞塊送麥脆雞1塊（辣味）」、「買10塊辣味麥克雞塊送麥脆雞1塊（原味）」共2大優惠券可使用；提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

▲漢堡王最新優惠券限時開吃。

另，漢堡王至5月31日前也祭出最新限時優惠券，一共有5大系列好康等吃，其中，必搶「8大夯品買1送1」，包括4塊雞塊、小份辣薯球、小份洋蔥圈、中薯、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、西部小華堡及大杯飲料通通可享買1送1優惠；加碼搶「1+1$59」，有經典脆雞堡、洋蔥圈烤牛堡、脆洋蔥牛肉堡、田園烤牛堡搭配小杯可樂共4種組合，只要59元就能吃到。

除外還有「4款銅板下午茶」、「10款小資滿足餐」及「6款雙人激省餐」等選擇，整張券現省2441元，提醒該優惠不適用於航站一、航站二、兒童樂園、竹科台積P1、台中美光、南科台積店等門市。

▲漢堡王最新優惠券優惠一次看。※點圖放大