北風直衝台灣尾「冷風一掃而過」　鄭明典：今天氣溫涼快

記者蔡亞樺／台北報導

今天鋒面通過，各地溫度明顯下降，前氣象局長鄭明典今（13日）在臉書PO文指出，北風直衝台灣尾，可為「冷鋒一掃而過」，所以今天氣溫會涼快許多。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，明日東北風影響，桃園以南、宜花東山區有局部短暫陣雨。

▲鋒面通過，全台各地氣溫明顯下降。（示意圖／李毓康攝）

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昨天母親節晚間下起大雨，今天早上停雨但天空仍舊陰沉沉，中央氣象署預報指出，未來一周天氣稍涼，局部地區有短暫雨，鋒面通過後高壓接手，乾空氣相對穩定，不過周三至周五清晨因「輻射冷卻」，北台灣最低溫可能降到15度。

▲前氣象局長鄭明典指出，鋒面快速通過，直接殺到台灣尾，氣溫驟降。（圖／鄭明典臉書）

鄭明典在臉書表示，隨著高壓偏南出海，北風直接衝到台灣尾，可描述為冷鋒一掃而過，氣溫會涼快許多。

賈新興則張貼未來10天天氣預測圖，指出明日東北風影響，午後桃園以南山區及宜花東山區有局部短暫陣雨，周二到周日轉為午後山區零星短暫雨。下周一午後山區及宜花東有局部短暫雨，晚上台南及高雄有局部短暫雨。

▲未來10天天氣預測圖。（圖／賈新興）

賈新興說，下周二水氣增多，清晨彰化以南沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周三水氣移入，西半部有局部雨，午後桃園以南及宜花東有局部短暫陣雨。

