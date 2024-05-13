今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

今日北部高溫降快10度！氣象專家吳德榮表示，今日鋒面快速南下，各地仍有局部陣雨或雷雨，應注意較大雨勢；周三至周五的清晨因輻射冷卻加成，北台平地最低溫降至15度左右。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象署）



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中央氣象署指出，今上午仍受鋒面影響，各地有短暫陣雨或雷雨，預計下半天降雨趨緩，並且隨著東北季風增強，迎風面的東半部仍有局部短暫陣雨，西半部山區有零星降雨。

氣象署說，溫度方面，白天各地高溫相較周日下降，北部及宜、花預測為24、25度，其他地區為27至30度，到晚上北部及宜、花低溫為18至20度，其他地區為21至24度，局部地區溫度會更低一些。氣象署觀測，台北氣象站周日高溫來到33.6度，今預報僅24度，降幅達近10度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日鋒面快速南下，北台明顯轉涼，各地仍有局部陣雨或雷雨，應注意較大雨勢，今晚由北而南天氣好轉，降雨停歇。

吳德榮分析，周二至周日鋒面已南移，在巴士海峽至呂宋島一帶徘徊，鋒後大陸高壓帶來乾空氣，各地晴朗穩定，中南部山區午後偶有零星少量降雨的機率，白天偏熱、早晚偏涼，日夜溫差大；周三至周五清晨因輻射冷卻加成，北台平地最低溫降至15度左右。