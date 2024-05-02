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她飛土耳其「花10萬」動減肥手術　結果吐血險送命

▲▼手術,醫生,示意圖。（圖／視覺中國）

▲愛爾蘭一名43歲婦人在土耳其動胃繞道手術差點送命。（示意圖／視覺中國）

記者張方瑀／綜合報導

愛爾蘭一名43歲婦人為了省錢，特地飛到土耳其進行減肥手術，沒想到卻因感染引發敗血性休克，差點丟掉性命，如今更只能依靠服用抗生素過活。

根據《每日郵報》報導，現年43歲的莉安（Leanne O'Driscoll）因肥胖問題想尋求醫生幫助，重達105公斤的她決定進行胃繞道手術，但若要在愛爾蘭進行這項手術，除了必須排隊等將近10年以外，費用高達8000英鎊（約台幣33萬元）。

最後她決定飛到土耳其進行手術，因為當地進行胃繞道手術僅需2400英鎊（約台幣10萬元），沒想到這個決定卻讓她後悔一生。當時手術結束時，她全身疼痛不已，還頻頻吐血，但當的醫護人員卻告訴她這是正常的情況。

結果當她術後一周準備搭機回家時，狀況卻更加惡化，莉安說，「我回到家後渾身冷得發抖，結果就癱軟在地、失去知覺。」家人緊急將她送往醫院，醫生檢查後發現她的脾臟在手術過程中受損，引發敗血性休克

莉安在搶救過程中輸血超過6公升，最終仍必須將脾臟切除。莉安雖然撿回一命，但仍付出了沉重的代價，「我餘生都將依靠抗生素過活，因為我不再有免疫力，即使是輕微的感染也可能要了我的命，我希望我從來沒有動過那個手術。」

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