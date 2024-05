她飛土耳其「花10萬」動減肥手術　結果吐血險送命

▲愛爾蘭一名43歲婦人在土耳其動胃繞道手術差點送命。(示意圖/視覺中國)



記者張方瑀/綜合報導

愛爾蘭一名43歲婦人為了省錢,特地飛到土耳其進行減肥手術,沒想到卻因感染引發敗血性休克,差點丟掉性命,如今更只能依靠服用抗生素過活。

根據《每日郵報》報導,現年43歲的莉安(Leanne O'Driscoll)因肥胖問題想尋求醫生幫助,重達105公斤的她決定進行胃繞道手術,但若要在愛爾蘭進行這項手術,除了必須排隊等將近10年以外,費用高達8000英鎊(約台幣33萬元)。

最後她決定飛到土耳其進行手術,因為當地進行胃繞道手術僅需2400英鎊(約台幣10萬元),沒想到這個決定卻讓她後悔一生。當時手術結束時,她全身疼痛不已,還頻頻吐血,但當的醫護人員卻告訴她這是正常的情況。

結果當她術後一周準備搭機回家時,狀況卻更加惡化,莉安說,「我回到家後渾身冷得發抖,結果就癱軟在地、失去知覺。」家人緊急將她送往醫院,醫生檢查後發現她的脾臟在手術過程中受損,引發敗血性休克

莉安在搶救過程中輸血超過6公升,最終仍必須將脾臟切除。莉安雖然撿回一命,但仍付出了沉重的代價,「我餘生都將依靠抗生素過活,因為我不再有免疫力,即使是輕微的感染也可能要了我的命,我希望我從來沒有動過那個手術。」

