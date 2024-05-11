台中嬰屍棄置水井半年！　30歲情侶檔殺人、遺棄屍體2罪起訴

▲台中一對情侶謝男、柯女將自己孩子屍體棄置水井半年，良心過意不去自首，案件已在8日起訴。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市一對情侶謝男與柯女，涉嫌以不明手法讓剛出生男嬰死亡後，並將屍體丟棄在水井，謝男半年後因為良心過意不去，主動到派出所自首，案件經由媒體披露後曝光，檢方則證實，本案已於在本月8日偵結，檢方認定兩人犯行明確，依殺人、遺棄屍體罪提起公訴，兩人目前仍遭收押。

東勢警分局今日說明，30歲謝男在今年1月12日凌晨2時許到派出所自首，供稱27歲女友柯女在去年5月26日22時許，在東勢區第一橫街生下一名男嬰，結果男嬰死亡，自己將男嬰屍體打包後，丟棄在石岡區豐勢路租屋處後方水井。

警方得知後，立即派員前往棄屍現場，從該水井打撈出一具糊狀屍體。全案詢後依殺人、遺棄屍體等罪，將謝男移送地檢偵辦，檢方認為他供詞保留，全案疑點甚多，向法院聲請羈押獲准。

台中地檢署今日證實，全案已於8日偵結，檢方認定兩人犯行明確，依殺人、遺棄屍體罪提起公訴，將交由國民法官法庭審理。至於兩人是用何種方式殺害男嬰，檢警表示由於全案是兒少案件，不便公布。

台中市社會局表示，家防中心當時接獲通報，立即派遣社工訪談男嬰父母，此案已進入司法調查。為維護男嬰權益，家防中心依照兒童及少年福利與權益保障法第112條，對男嬰父母提起獨立告訴。