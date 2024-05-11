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社會 社會焦點 保障人權

大學宿舍內性侵學妹！她尖叫喊「拔出來」　男大生賠89萬換免囚

▲桃園市徐姓男子因對女性有人產生愛慕之情，前年4月以買新厝為由，邀請女子參觀新房，卻趁機應上性侵得逞挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲台北一名男大生在宿舍性侵學妹，賠89萬換緩刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／台北報導

台北21歲男大生阿文(化名)和同系學妹曖昧，一日到學妹宿舍寢室聊天，竟獸性大發，強行指侵學妹得逞，被學妹告上法院，阿文也拿出89萬和學妹調解。台北地院審理，依阿文犯強制性交罪，處1年10月徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並提供40小時義務勞務，接受法治教育課程3場次。可上訴。

判決指出，男大生阿文和同系學妹曖昧中，兩人已進展到擁抱、接吻，某日下午5點多，阿文到學妹宿舍寢室聊天，卻精蟲充腦想硬來，不顧學妹用手緊抓褲頭抵抗，並尖叫大喊「不要、拔出來、好痛」等語拒絕，強行用手指侵犯學妹2次得逞。經學妹通報學校性平會並報警處理，阿文被依妨害性自主罪起訴。

全案審理時，阿文坦承犯行，法官審酌案發時他才21歲，先前和學妹處於曖昧階段，因阿文一時未能克制性慾犯下大錯，犯後向學妹當庭道歉，並成立調解、賠償89萬元等情，認為他已努力彌補傷害等情，依刑法59條給予減刑。

法官指出，學妹的律師雖表示學妹仍難以原諒阿文，也難以同意給予緩刑，不過刑罰的目的本在教化與矯治、預防再犯，阿文經過偵審程序的教訓後應該已知警惕，依犯強制性交罪，處他1年10月徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並提供40小時義務勞務，接受法治教育課程3場次。全案還可上訴。

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