新青安房貸好划算？　專家提醒：小心斷頭風險

▲李同榮示警：「在房市已接近觸頂的情況下，房價爬得多高，就可能摔得多重，投機行為不可不慎！」（圖／記者湯興漢攝）

記者陳意雯／台北報導

新青安只要年滿18歲，且借款人、配偶、未成年子女名下皆無自有住宅，購買標的為自用住宅，即可受理，不限首購。加上貸款期限延長，激發許多年輕族群購屋意願。但專家也發現，該政策誤導不少自不量力的買家進場，更出現投機性買盤，將預售市場當期貨操作槓桿，直指該現象恐凸顯市場超買現象，未來可能造成負面影響。

2023年前3季的房市冷清，第四季在新青安的推波助瀾下，再加上今年第一季股市發燒助燃，房市出現甩尾現象。房市趨勢專家李同榮警告：「房市甩尾已進入超買超漲風險期，房價再漲，恐未來景氣反轉面臨斷頭危機。」

李同榮進一步指出，六都4月交易量2萬2千902棟，年增率大幅上揚40.62%，而1至4月統計數據顯示六都總交易量8萬6千128棟，年增率高達31.34%，全部集中在低總價市場，「低總價市場的自備款相對優惠，加上新青安將貸款寬限期拉長，此波買氣是預料之內。」

李同榮認為，六都成屋這波平均漲幅超過70%，台中、台南漲幅近1倍，中南部總價市場跨越1000萬到1200萬元，預售市場甚至更高，總價觸頂，自備款已大幅超出年輕人可負擔範圍，市場理應降溫。

「但因部分建商採取低首付、低自備、低分期、拉長工期等促銷模式，吸引不少投機買盤進場。例如總價1000萬元，完工前只要自備60萬元到80萬元、且0工程款。在低槓桿的操作下，投資客可獲利數倍。」李同榮憂心，若5年後房市景氣不如預期，市場就會出現斷頭危機，建商存貨大增，還恐出現爛尾樓事件。

李同榮示警：「在目前房市已接近觸頂的情況下，房價爬得多高，就可能摔得多重，投機行為不可不慎！」