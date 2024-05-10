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大埔鐵板燒吉祥物是「包手師傅」！新看板曝光鄉民笑噴：懂玩梗

▲▼鐵板燒,炒麵,示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

▲台灣有項都市傳說，許多人認為鐵板燒師傅就是要包手，炒出來的菜才好吃。（圖／達志影像／示意圖）

記者柯振中／綜合報導

知名餐廳「大埔鐵板燒」以美味、平價而知名，不過時常有網友戲稱「師傅包手才好吃」，也因此成了都市傳說。沒想到，近日有間大埔鐵板燒店面換了新的看板，竟真的將「包手師傅」當成吉祥物，可愛又貼近生活的模樣，讓許多鄉民笑了出來。

近日有網友在PTT分享，他經過某間大埔鐵板燒分店時，看見該店換了新的宣傳布幕，不過仔細一看，讓他瞬間哭笑不得，直言「這算是一種自嘲嗎」。

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網友拍攝的照片中，清楚拍下了這間大埔鐵板燒的布幕，上方除了有店名以外，還有個身穿廚師裝的Q版師傅。不過，這名師傅的雙手都充滿刺青（俗稱包手），讓人看了會心一笑。

鄉民們看見照片後，瞬間嘴角失守，不斷出言調侃，「懂玩梗，笑死」、「手臂沒圖案，炒肉沒人看」、「很有幽默感，不錯啊」、「沒有包手的你敢吃嗎」、「美食認證外國是米其林，台灣則是包手」、「更生人友善企業」、「包手師傅炒出來就比較好吃啊！」

至於為何會有這種說法？是因為大埔鐵板燒有許多連鎖店，許多鄉民造訪不同分店後，得出一致的觀點，認為「包手師傅炒得比較好吃」，久而久之就成了都市傳說。

為了驗證這項都市傳說，YouTube頻道「HahaTai 哈哈台」還特地訪問了大埔鐵板燒的二代老闆吉米。吉米則對此表示，這些師傅過去可能曾經做過不好的事情，但是來到店裡學習後，相當尊師重道、尊敬學長，且他也認為「包手比較會炒菜」這個邏輯是對的。

而哈哈台實際訪問了許多民眾，同樣有許多人認為，身上刺青比較多的師傅，炒出來的菜可能更好吃。

 
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