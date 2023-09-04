逛IKEA迷路「會被做成肉丸」！店內恐怖公告嚇壞1.7萬人

▲先前曾有都市傳說指稱，若在IKEA裡面迷路，會被做成肉丸。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／柯振中報導

先前曾有都市傳說，若是在家具商場IKEA裡面迷路，就會被做成人氣餐點「肉丸」，引發許多討論。沒想到，IKEA高雄店竟真的將這項都市傳說做成告示牌，離奇的公告曝光後，讓1.7萬人瞬間嚇壞。

一名網友在「路上觀察學院」分享，他到IKEA高雄店逛街購物時，意外看見了一面告示牌，上面寫著「傳聞那些在IKEA迷路走不出去的人，都被做成暢銷瑞典肉丸了」，還附上了一張「肉丸驚訝」的表情，似乎公告所說的是真的。

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▼高雄IKEA做出了肉丸公告，讓人看了冷汗直流。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



這面公告還貼心備註，若顧客不想被做成肉丸，可以掃描QRcode，直接查詢樓層簡介，前往想去的區域，或是隨時抬頭看看藍色的指標版，確認所在位置，實在不行的話，也可以跟著地上的箭頭，最後一定能找到出口。

荒唐的公告曝光至今，已有超過1.7萬人按讚，也有許多網友反串留言，「這肉丸有夠生，它剛剛問我出口怎麼走」、「原來IKEA店員去勸導占用床鋪睡覺的顧客是在進貨食材」、「原來是跟漢尼拔聯名啊！失敬失敬」、「完蛋了，我還在找路出去」、「難怪每次吃IKEA肉丸都有媽媽的味道」、「迷路的小孩看到這張海報後哭得更大聲了」、「難怪肉丸永遠賣不完。」