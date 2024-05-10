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關懷長者從吞嚥開始！高齡易患吞嚥障礙　醫：這些症狀要注意

▲▼長者們在聽語治療師的指令下，伸出舌頭練習畫圓圈。（圖門諾醫院提供，下同）

▲▼長者們在聽語治療師的指令下，伸出舌頭練習畫圓圈。（圖門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著年紀增長，吞嚥能力的逐漸退化，一定只能吃軟爛的食物嗎？花蓮門諾醫院為了幫助長輩們吃得安全又健康，特地前進社區，除了為長輩們進行吞嚥篩檢，也透過專業語言治療師的說明與示範，教導長輩們正確的進食吞嚥技巧及吞嚥肌群的居家運動，藉此強化長者吞嚥力。
 
門諾醫院語言治療師團隊啟動「吞嚥行動」健康列車，從過去民眾主動進院求診，轉而將進食吞嚥的專業知識不定期帶進社區，教導長者從居家運動做起，預防勝於治療。

▲▼長者們在聽語治療師的指令下，伸出舌頭練習畫圓圈。（圖門諾醫院提供，下同）
 
長者們在語言治療師的指令下，學習口腔運動與發聲運動，一會兒透過吹氣將臉頰鼓起，一會兒伸出舌頭練習畫圓圈，語言治療師仔細地觀察長者的臉部、嘴巴是否呈現歪斜與無力，同時也透過連續喝水評估嗆咳的情形，為長者的健康把關。
 
過去吃東西時，只要稍微吞快一點就會嗆咳的65歲黃姓長者，跟著治療師學習口腔與發聲運動、深呼吸，鍛鍊肺活量，她表示，謝謝門諾醫院的用心，尤其經由治療師的詳細說明後，瞭解了自己的吞嚥狀況，未來會勤做吞嚥肌群運動，在飲食上，會提醒自己放慢速度，減少嗆咳的可能。

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▲▼長者們在聽語治療師的指令下，伸出舌頭練習畫圓圈。（圖門諾醫院提供，下同）

長者們在聽語治療師的指令下，透過吹氣將臉頰鼓起。
 
另一位，63歲潘姓長者說，每天早上起床都有做口腔運動、拉耳朵、轉動舌頭，希望趁年輕可以吸收這些資訊，透過運動保健幫助維持吞嚥正常。社區老人會長王智宏也親自體驗醫療團隊的吞嚥篩檢檢測，他表示，吞嚥檢查的好處是可以幫助自己了解自身的吞嚥能力、肺活量夠不夠，非常鼓勵社區長輩可以參與檢測。

▲▼長者們在聽語治療師的指令下，伸出舌頭練習畫圓圈。（圖門諾醫院提供，下同）

社區長輩踴躍參與吞嚥篩檢與諮詢。
 
國內研究發現，台灣約有12.8%的65歲以上長者受到吞嚥障礙影響，其中每10位高齡者，就有1人有輕度以上咀嚼吞嚥障礙情形，因此，社區長者吞嚥衰弱更是值得關注的問題。聽語治療組組長蘇燕玲指出，正常來說即使年紀大也可以維持原本的飲食習慣，除非有特殊狀況才需要把食物煮軟一點。
 
蘇燕玲也提醒，如果家中子女觀察到長輩用餐時間慢慢變長了，或者聽到父母說「這個東西我咬不動」，或是用餐、喝水過程中，容易出現咳嗽的狀況，都是在提醒家中長輩已出現了吞嚥進食的問題，務必盡快尋求復健科醫師及語言治療師的協助，透過專業評估、吞嚥攝影檢查、吞嚥內視鏡檢查，了解障礙程度，進而安排吞嚥訓練，讓進食不再是難事，重拾吃的安全與吃的樂趣
 

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