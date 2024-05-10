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LINE貼圖拼拼樂全面推送　貼圖「放大術」懶人包

▲LINE貼圖拚拚樂全面推送。（圖／LINE）

▲LINE貼圖拚拚樂全面推送。（圖／LINE）

記者陳俐穎／綜合報導

LINE貼圖全新「貼圖拼貼樂」功能今日全面上線，用戶可挑選最多6張、甚至是不同角色IP的貼圖來組合，放大縮小、調整角度、排列位置後，一次發送於LINE通訊軟體聊天室中。

如果覺得一次只傳一個貼圖給好友太單調，這幾天就有網友發現，LINE貼圖可以依照自己喜好「組合起來」，變得更加生動有趣。LINE指出， 雙平台用戶更新到LINE 14.6.0（含）以上版本可進行拼貼，初步以官方版貼圖可使用拼貼功能，原創貼圖則要等到5月13日以後才會支援。

LINE貼圖拚拚樂功能，只要將貼圖長按，就可以隨意組裝成任意喜歡的樣式，而目前不支援的貼圖，長按則會顯示不支援此功能。

▲長按貼圖就可拼貼。（圖／記者陳俐穎攝）

▲長按貼圖就可拼貼。（圖／記者陳俐穎攝）

LINE台灣貼圖暨創作者事業部副總經理呂苔君表示，LINE貼圖自2011年於LINE通訊軟體中推出，至2023年架上已累積955萬組海內外作品，台灣用戶每人每年平均傳送貼圖張數為1,235張。每一次用戶傳送貼圖來溝通，都是貼圖能服務用戶的重要契機，也是創作者曝光作品的機會。因此我們不斷思考，如何讓創作者有不同的創意展現，又如何為用戶帶來更多驚喜，當創作者的作品透過用戶的創意組合使用，將帶來更多聊天室中的樂趣，這就是貼圖拼貼樂推出的背後原因。然而要在一個應用程式中乘載全台2100萬用戶的手動組合操作，並且讓貼圖的樣式在此功能中不折損其美觀，在創作者溝通、內部溝通，與開發對應上都非常不容易。誠摯邀請每一位用戶體驗全新的「貼圖拼貼樂」功能，全民動手玩玩看！

有別於過往一次只能傳送一張貼圖，全新組合技不僅讓情感表達有新的方式，還可以請出珍藏的貼圖新舊搭配創造更多變化，勢必將激發全台貼圖玩家的創意魂，動動手指組出新樂趣！

「貼圖拼貼樂」功能已於台灣、日本、泰國、印尼等地上線，用戶更新LINE手機應用程式至14.6.0（含）以上版本就可使用「貼圖拼貼樂」功能。

貼圖拼拼樂常見問題：

一、社群、官方帳號能用嗎？

目前僅支援LINE手機App使用，社群、官方帳號、電腦版未來會再做評估是否開放。

二、需求規格？

雙平台用戶更新到LINE 14.6.0（含）以上版本可進行拼貼，未更新到LINE iOS 14.2.0或LINE Android 14.3.0，除了無法自己拼貼之外，也不能看見別人的拼貼貼圖。

三、那些貼圖能使用？

目前僅限官方貼圖，有超過800組「官方貼圖」可用，但不論動態、靜態都能隨意拼貼，最多可以使用六張貼圖拼貼成新圖案，但有聲音的貼圖目前舞法使用。

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