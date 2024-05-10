環島高速、花東快遭疑債留子孫　傅崐萁：推BOT、政府零出資

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨團總召傅崐萁提出的「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」今（10日）將於院會表決。對於外界認為預算方式處理不能債留子孫等。傅崐萁今受訪表示，這次主要主打政府零出資，希望推動國內、國際BOT（民間興建營運後轉移模式Build Operate Transfer），政府只要有決心馬上就可以招標，希望今日儘速三讀。

傅崐萁日前提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」等案，傅崐萁表示，環島高鐵、國道六號、花東快速道路，這三個法案是區域平衡的建設，不止讓全台灣變成2小時生活圈，對於國人行的安全，也是重要關鍵的建設。

傅崐萁進一步說明，環島高鐵是2021交通部長王國材的建議，目前看起來七成民調支持，對於共同生活圈、基礎建設的最後一塊拼圖樂觀其成，花東快則是從2012年討論到現在，經過不同屆的總統、國會都在推動，但2017年總統蔡英文8800億的前瞻預算，當時立委徐榛蔚本希望將花東快納入，但糟民進黨多數否決。

傅崐萁續指，未來國六新建，對中部、東部連貫是共同生活圈重要建設。不管花東快、國道六東延、環島高鐵都是立法院多年討論才有這個決議，國六是在2020年交通委員會就通過，當時開始探勘研究，經過4年討論才執行，環島高鐵是從王國材提出討論3年，花東快也有討論12年。

至於是不是錢坑、是不是債留子孫的法案？傅崐萁說，政府要彌補國土缺失，區域沒法平衡發展有很多問題，尤其台灣是已開發國家。至於特別預算、基金、舉債，這幾種方式他們都拿掉，因為民進黨不是會承擔責任，這次他們主要主打政府零出資，希望推動國內、國際BOT，只要有決心就可以馬上招標 。

