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社會 社會焦點 保障人權

老師傅推銷按摩！善良妙齡女「被狂摸私處」　急衝超商求救

▲按摩,失眠,舒壓,。（圖／pexels）

▲老師傅趁著按摩，揉捏女子私處。最高法院輕判定讞。此為示意圖。（圖／pexels）

記者吳銘峯／台北報導

在台北市某地下街經營國術館的林姓老師傅，2022年間向一名路過的女子小錦（化名）推銷按摩體驗，小錦體驗後同意接受按摩，但卻被老師傅藉機揉捏私處。小錦嚇得躲進附近超商倉庫內，打電話向男友求救。最高法院審理後，將老師傅判刑6月定讞。

判決指出，本案發生於2022年5月間，傍晚5點多，當時已經79歲的老師傅在地下街自家國術館前招攬按摩，小錦原本要到附近算鳥卦，看到老師傅年長忠厚，又說可以先體驗幾分鐘，於是答應進入接受體驗。小錦先接受肩、頸按摩體驗後，決定付錢按摩，答應讓老師傅進行肩頸、背部按摩及溫灸之服務，也聽從老師傅的話，躺上按摩床。

在經過小錦同意後，老師傅解開小錦的內衣扣環，隨後手法越來越大膽，揉捏小錦胸部。小錦太痛拒絕後，老師傅轉而按摩小錦下體私處。小錦嚇得趕緊將東西收一收，躲進一旁的超商內，還告知店員說老師傅尾隨她，讓她躲一下。小錦聯繫男友前來接她。

男友接到電話前來後，店員告知小錦躲在倉庫內，男友進入一看，小錦雙手緊握、非常緊張。看到救星一來，馬上雙手抓住男友不肯放開。2人隨後到醫院驗傷並提出告訴，老師傅被檢方提起公訴。

法院審理時老師傅不但否認犯罪，還辯稱以為小錦是為了賴帳400元的按摩費才誣賴他性侵；還說自己執業10多年，清清白白從未對人不禮貌。但一審法院根據證人的供詞以及驗傷報告，認定老師傅有罪，判刑10月。

案件上訴第二審，高等法院審理時老師傅仍是不願認罪，高院考量老師傅年紀已達法定減刑的年紀80歲，考量其身心狀態，高院認為他的惡性尚未達定須入監矯治之程度，再加上他無前科紀錄、素行良好，因此高院改判有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。全案再上訴，最高法院10日駁回上訴定讞。

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快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

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