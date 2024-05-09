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大陸 大陸焦點 特派現場

古樹報喜！靈隱寺600歲「佛門聖樹」開花了　民眾爭相前往許願

記者廖翊慈／綜合報導

大陸浙江省杭州靈隱寺內的一棵600歲的七葉樹8日開花了，七葉樹被稱為佛門聖樹之一，花簇遠看就像一座座白色的小寶塔。人們將靈隱寺的七葉古樹開花，視為吉祥的象徵，不少遊客親自到樹下許願，盼能帶來好運。

▲。（圖／翻攝自微博）

▲七葉樹被稱為佛門聖樹之一。（圖／翻攝自微博）

據《羊城晚報》報導，5月9日，杭州靈隱寺內的七葉樹開花了。七葉樹被稱為佛門聖樹之一，花簇遠看就像一座座白色的小寶塔。靈隱寺的官微上傳多張美照，並寫下「七葉古樹植何年，葉葉枝枝翠色鮮。只為昔時受記莂，今來此地蔭人天」。正值花期，綠葉映襯下的塔形花束在風中搖曳，引來不少民眾合影留念。

七葉樹，因「葉柄分為七顆小葉」而得名，分布在黃河流域一帶，華東亦有分布，是優良的庭蔭樹，也是美觀的風景樹。從外觀上看，七葉樹的葉片猶如撐開的手掌，樹長得很高，一棵樹起碼可以長到20多公尺。

▲▼杭州600歲的七葉樹開花。（圖／翻攝自微博）

▲▼有網友表示，距離上次開花已有10多年。（圖／翻攝自微博）

▲▼杭州600歲的七葉樹開花。（圖／翻攝自微博）

杭州靈隱寺的七葉樹之所以備受矚目，與時間流轉中的一則傳說有關。根據《靈隱寺志卷八》記載，1600多年前，靈隱寺的開山祖師慧理和尚從西域將西栗樹帶到靈隱，因其果實如栗，故稱「西栗樹」，這裡所說的西栗樹，就是七葉樹。

靈隱是杭州七葉樹最多的地方之一，大大小小共有200餘株。杭州市目前登記在冊的古樹名錄中，最老一棵七葉樹在梅家塢，樹齡610歲，靈隱寺內年齡最大的七葉樹600歲，位置就在寺內紫竹林中。七葉樹的幼苗很怕光照，樹皮較薄，易受日灼，需要在一些山林較多，樹木繁盛的地方生長，而靈隱一帶尤其適合七葉樹生長。

▲▼杭州600歲的七葉樹開花。（圖／翻攝自微博）

▲▼七葉樹的花簇遠看就像白色的小寶塔。（圖／翻攝自微博）

▲▼七葉樹。（圖／翻攝自微博）

「靈隱寺七葉古樹開花」相關話題在微博上閱讀量超過5159萬次，討論量超2萬次。人們將靈隱寺的七葉古樹開花視為吉祥的象徵，不僅分享照片，還附帶好運和祈禱的言論。

報導指出，詩人海子曾把七葉樹寫進詩裡，「七葉樹下，九根香」。靈隱寺的七葉古樹開花成為了一個文化象徵，不僅引發了遊客的祝福和感慨，也寄託了人們對幸福、美好生活的嚮往和對未來的積極期待，體現了人們對生活情趣和精神寄託的共同點。

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