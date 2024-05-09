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恐怖家庭悲劇！女突射殺老公、姊姊　和哥哥爆槍戰被擊斃

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 安吉拉臉書頭貼是和賴瑞的甜蜜合照。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國肯塔基州發生一起家庭悲劇，一名女子持槍殺害相差17歲的丈夫和親姊姊後，企圖攻擊哥哥過程中被槍殺，犯案動機仍在調查。

綜合《福斯新聞》等美媒，56歲女子安吉拉（Angela Gosser）被控於3日開車前往58歲的哥哥達里爾（Darryl Wilson）家中，強行闖入屋內持槍攻擊，但達里爾家中也有槍，兄妹發生槍戰後安吉拉被擊斃，達里爾則受傷送醫。

安吉拉其他犯行後來才曝光，因家人聯絡不上她57歲的姊姊珍妮佛（Jennifer Wilson），警方獲報前往她位於拉塞爾郡（Russell County）的家中查看，發現她陳屍一輛轎車駕駛座上，頭部有明顯槍傷，研判是安吉拉找上達里爾之前遇到珍妮佛，從副駕駛座對她開槍。

安吉拉73歲的丈夫賴瑞（Larry Gosser）當晚也被發現中槍身亡，他退休前在肯塔基州魚類與野生動物資源部服務16年，遇害時正在普瓦斯基郡（Pulaski County）的家中一棵樹上工作，遭安吉拉開槍射殺。

安吉拉犯案動機目前不明，警方僅稱案情仍有待調查，而達里爾目前未被指控任何罪名。

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