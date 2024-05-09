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以色列攻勢擴大！　衛星影像曝「空襲合併地面行動」

▲▼衛星影像顯示5月7日拉法過境點附近的狀況。（圖／路透）

▲衛星影像顯示，拉法過境點附近5月7日竄出濃煙。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

根據美國商業衛星公司「星球實驗室」（Planet Labs Inc）拍攝影像，以色列在加薩南部城市拉法（Rafah）的軍事行動擴大，在持續空襲的同時，也已經展開地面行動。

「星球實驗室」5至7日拍攝畫面顯示，拉法一些建築物被推土機破壞、夷為平地，以色列國防軍（IDF）在6日晚間起控制的拉法過境點附近活動，設立停放車輛的區域，一些部隊從過境點深入至加薩內部一英里（約1.6公里）處。

與此同時，以色列對拉法發動的一系列空襲仍在持續中，衛星影像捕捉到濃煙竄升的畫面。CNN獲取影像顯示，8日空襲過後，拉法民眾跑向科威特醫院（Al Kuwaiti Hospital），有人抱著孩子，有人血流不止，驚慌失措的小孩在沒有父母陪伴的狀況下搭救護車，失去意識的孩童被擔架抬著、手臂纏著厚厚繃帶，醫院外還可以看到屍袋。

以色列國防軍8日聲明，他們正在「拉法東部特定地區展開精準的反恐行動」，公布第401戰鬥旅「對可疑建築物進行突襲」的畫面，聲稱殲滅30名恐怖份子，摧毀恐怖份子基礎設施及地下豎井。

CNN報導，拉法已經成為以色列的作戰焦點。衝突爆發近7個月以來，加薩北部大部分地區已經被毀，逾100萬名巴勒斯坦人逃到拉法，哈瑪斯據信也在這裡重新整頓。不過，在以色列呼籲居民「立刻撤離」拉法東部之後，百姓再度被迫逃離。

CNN此前透過拉法醫院的消息人士證實，6日晚間以來，拉法至少35人喪命，包括7名婦女與9名孩童。根據加薩當局，自從去年10月以來，已逾3萬4600名巴勒斯坦人死亡。

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關鍵字：

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