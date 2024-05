以色列攻勢擴大！　衛星影像曝「空襲合併地面行動」

▲衛星影像顯示,拉法過境點附近5月7日竄出濃煙。(圖/路透)



根據美國商業衛星公司「星球實驗室」(Planet Labs Inc)拍攝影像,以色列在加薩南部城市拉法(Rafah)的軍事行動擴大,在持續空襲的同時,也已經展開地面行動。

「星球實驗室」5至7日拍攝畫面顯示,拉法一些建築物被推土機破壞、夷為平地,以色列國防軍(IDF)在6日晚間起控制的拉法過境點附近活動,設立停放車輛的區域,一些部隊從過境點深入至加薩內部一英里(約1.6公里)處。

Israel’s attack in the southern Gaza city of Rafah has expanded from airstrikes to ground operations, new satellite images from Planet Labs show. https://t.co/HyR3sIYQMj

與此同時,以色列對拉法發動的一系列空襲仍在持續中,衛星影像捕捉到濃煙竄升的畫面。CNN獲取影像顯示,8日空襲過後,拉法民眾跑向科威特醫院(Al Kuwaiti Hospital),有人抱著孩子,有人血流不止,驚慌失措的小孩在沒有父母陪伴的狀況下搭救護車,失去意識的孩童被擔架抬著、手臂纏著厚厚繃帶,醫院外還可以看到屍袋。

以色列國防軍8日聲明,他們正在「拉法東部特定地區展開精準的反恐行動」,公布第401戰鬥旅「對可疑建築物進行突襲」的畫面,聲稱殲滅30名恐怖份子,摧毀恐怖份子基礎設施及地下豎井。

Watch an operational update from @LTC_Shoshani on what has happened in the Rafah area during the past few days, and how the IDF has called on Gazan civilians in the area to evacuate to the expanded humanitarian area: pic.twitter.com/HDlpNXy2VZ