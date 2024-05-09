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8成氣候專家估本世紀「全球升溫破2.5℃」　未來5年社會大亂

▲▼智利受夏季熱浪侵襲，4日起傳出森林大火。（圖／路透）

▲智利夏季熱浪釀森林大火。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

英國媒體《衛報》最新調查顯示，全球數百名頂尖氣候科學家預估，本世紀全球氣溫將比工業化前上升2.5℃，超出2015年《巴黎氣候協定》的目標1.5℃，而這將導致人類社會在未來5年內面臨嚴重混亂。

《衛報》報導，聯合國「政府間氣候變化專門委員會」（IPCC）近8成氣候專家認為，本世紀全球氣溫將較工業化前上升至少2.5℃，而近半數受訪者預估全球至少會升溫3℃，僅有6%認為可滿足《巴黎氣候協定》訂定的1.5℃。過去4年全球平均升溫為1.2℃，已經對世界各地生命和生計造成嚴重損害，若各國政府再不採取行動，後果將不堪設想。

科學家已預見一個「半反烏托邦」（semi-dystopian）的未來，熱浪、野火、洪水和風暴的強度和頻率都遠超過往，還有隨之而來的飢荒、衝突和大規模移民。塔斯馬尼亞大學海洋生態學家佩爾（Gretta Pecl）認為，「未來5年內我們將面臨嚴重的社會混亂。（政府）將被一個接一個極端天氣事件弄得焦頭爛額，糧食生產也將受到影響。」

報導指出，近75%專家認為，缺乏政治意願是世界未能應對氣候危機的主因，也有6成受訪者指責企業，如化石燃料產業等既得利益者。然而不論全球氣溫升高多少，氣候鬥爭都必須持續下去，每避免一度上升都能減輕人類的痛苦，提前做好大規模預防措施，才能保護人們免受氣候災難影響。

聯合國哥本哈根氣候中心的紐菲爾德（Henry Neufeldt）指出，「我相信我們擁有將升溫控制在1.5℃的解決方案，且將在未來20年內執行，但我擔心太晚採取行動，會錯過一個或數個氣候臨界點（tipping points）。」

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