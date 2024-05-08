SpaceX、星鏈不使用AI技術！　馬斯克：這些表現很糟

▲SpaceX執行長馬斯克表示，他目前不打算在探索太空的技術上使用AI。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

全球人工智慧（AI）技術迅速發展，但SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）卻表示，他目前不打算在探索太空的技術上使用AI，因為它無法正確回答許多太空理論知識，「我不反對使用，但現在還沒看到它的用處。」

根據《商業內幕》報導，馬斯克6日在洛杉磯舉行的米爾肯研究所（Milken Institute）全球會議上被問及，AI是否加速太空探索速度時表示，「SpaceX基本上沒有使用人工智慧，星鏈（Starlink）也沒有使用，我不反對使用，但現在還沒看到它的用處。」

馬斯克進一步解釋，他一直在測試改進AI語言模型，向AI詢問有關太空理論的相關知識，但結果卻讓他相當失望，「我會問它關於費米悖論（Fermi Paradox）、火箭發動機設計和電化學的問題，但到目前為止，AI在所有問題的回覆上都很糟糕，所以還有很長的路要走。」

不過，馬斯克並非全然否定AI，他在演說中也大力讚揚使用AI的好處，更指出會「尋求真相」的AI可以促進人類文明，「我們利用有利於人類的方式構建AI是非常重要的，不應該教AI說謊，不應教它說不真實的話。」